Транссексуален неонацист ще излежава присъдата си в мъжки затвор в Германия

Неонацист, който трябваше да излежава присъда в женски затвор, но бе заподозрян в нарушаване на германските закони за полова самоидентификация, в крайна сметка бе изпратен в мъжки затвор, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Марла-Свеня Либих, чието предишно име, преди да обяви смяна на пола си, бе Свен, беше екстрадирана вчера от Чехия в женски затвор в град Кемниц, Източна Германия.

Ръководството на затвора обаче реши, че тя трябва да излежава присъдата си в мъжки затвор, съобщи говорител на Министерството на правосъдието.

Снощи Либих бе преместена в затвора в Цайтхайн в същата провинция - Саксония.

Петдесет и петгодишната Марла-Свеня Либих беше водеща фигура на крайнодясната политическа сцена на Източна Германия от десетилетия.

Тя изчезна миналия август, след като не се яви в женски затвор в Германия, където трябваше да излежи присъда от година и половина за престъпления, включително подбуждане към расова омраза и клевета.

В началото на април Либих беше арестувана в Чехия, където съдът по-късно одобри искането за екстрадиция от Германия.

В края на 2024 г. Свен Либих обяви, че вече е жена, след като реформа улесни легалната промяна на пола.

Този ход беше широко възприет като опит за осмиване на Закона за самоопределение на Германия, който влезе в сила през ноември 2024 г., и предизвика дебат относно риска от злоупотреба с новото законодателство.

През 2022 г. Свен Либих прекъсна шествието “Прайд” на ЛГБТ+ общността в източната част на страната - бастион както на неонацисткото движение, така и на германската крайна десница, описвайки участниците като “паразити на обществото“, съобщиха активисти.

Сегашното правителство, водено от консерватора Фридрих Мерц, след идването си на власт миналата година обяви, че ще преразгледа закона.

(БТА)