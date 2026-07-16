AI спаси живота на жена след ухапване от прилеп

Жена изразява огромната си благодарност на инструмент с изкуствен интелект, след като той я насочил към животоспасяващо лечение.

През май 2026 г. 53-годишната лична треньорка Лора Хортън от Ливърпул, Англия, празнувала рождения си ден с двуседмична почивка на гръцкия остров Лесбос. На четвъртия ден от пътуването тя забелязала прилеп, който се давел в басейна на комплекса, където била отседнала.

Без да се замисли особено, Лора решила да спаси животното.

"Инстинктивно го извадих от водата, защото се давеше. Нямах представа какви са рисковете. Остана върху ръката ми около десет минути, докато изсъхне", разказа тя пред Southwest News Service. "На всички ни се стори сладък, затова го снимах", допълни жената.

След като прилепът отлетял, Хортън качила снимката в Google Lens - инструмент с изкуствен интелект, който позволява на потребителите да търсят информация за обекти чрез камерата на устройството си. Тя искала да разбере към кой вид принадлежи животното, но резултатите се оказали напълно неочаквани.

"Започна да ми задава въпроси като: "Това твоите ръце ли са?" и "Изми ли ръцете си в продължение на 15 минути, след като го докосна? Предупреди ме за риска от бяс и ми обясни, че е възможно изобщо да не усетя ухапването, защото зъбите на прилепите са много малки", спомня си Лора. "Първоначално ми се стори прекалено драматично. Но когато снимах ръката си, видях две съвсем малки следи от ухапване. Нямах представа, че човек може да се зарази с бяс от прилеп", призна тя, цитирана от People.

Две почти невидими следи

На следващия ден Хортън се свързала със своя доставчик на здравни услуги, откъдето потвърдили, че трябва незабавно да потърси медицинска помощ. Обяснили ѝ, че е необходимо да започне постекспозиционна профилактика срещу бяс - лечение, което се прилага след възможен контакт с вируса, за да не се стигне до засягане на нервната система.

Лора веднага отишла в местна болница, но по думите ѝ езиковата бариера затруднила получаването на правилното лечение.

"Първоначално искаха да ме отпратят само с антибиотици. Не съм сигурна, че разбраха какво точно се е случило. Изпратиха ме в клиника за пътуващи, а една медицинска сестра беше бясна, че още не съм получила първата доза. Върнах се в болницата и открих отделението по инфекциозни болести - там бяха невероятни", разказа тя.

Докато била в Гърция, Хортън получила още две инжекции. На 1 юни се прибрала у дома, където личният ѝ лекар поставил четвъртата доза.

"Истински късмет е, че Google Lens ме насочи към болницата. Кой знае какво можеше да се случи", сподели тя.

"Много хора не осъзнават опасността"

След преживяното Лора започнала да проучва повече случаи на бяс и се надява, че историята ѝ ще помогне и на други хора да бъдат по-внимателни.

"Прочетох трагичната история за момче в Канада, което починало, след като прилеп кацнал върху лицето му. Много хора не осъзнават колко опасни могат да бъдат дивите животни и какви рискове крият. Надявам се поне да помогна за по-голяма осведоменост", разказа тя.

Според клиниката Mayo заразяването с бяс обикновено не предизвиква незабавни симптоми. Смъртоносният вирус почти винаги се предава на хората при контакт със заразено животно, затова лекарите съветват медицинска помощ да се търси веднага след досег с диво животно и при необходимост да бъде започната серия от ваксини срещу бяс.

След появата на симптомите заболяването обикновено е фатално.

Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията предупреждават, че инкубационният период зависи от разстоянието между мястото на ухапването или одраскването и мозъка, от тежестта на нараняването и от количеството вирус, попаднало в организма.