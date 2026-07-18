Шеф Токев за казуса "Мишлен": Търсим винаги само най-лошото, за да злорадстваме

Търсим винаги само най-лошото, което може да се случи, за да злорадстваме и да се радваме на гърба на другите, в това, което се случва, няма никакво зло. Това коментира шеф Андре Токев в ефира на bTV по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда "Мишлен".

Той сподели своето разочарование от развитието на процеса и липсата на ясна комуникация между институциите и бранша.

В края на миналата година стана ясно, че Столичната община води преговори за одит на софийските ресторанти, но към днешна дата информацията за това е противоречива.

Шеф Токев обясни, че според Столична община одитът е направен, но от "Мишлен" няма официално потвърждение, че са оценявали български ресторанти. По думите му това разминаване е предизвикало недоразумения и множество негативни реакции в социалните мрежи.

"Процесът по оценяване от инспекторите на "Мишлен" не е еднократен акт, а дълга и прецизна процедура", обясни Токев, като допълни, че инспекторите правят своеобразно проучване за гастрономическото състояние на града и след това посещават избраните ресторанти, като този процес може да продължи години.

Той даде пример със западните държави, където оценяването преминава през няколко етапа, а ресторантите могат да бъдат инспектирани многократно, преди да получат желаното признание.

Въпреки неяснотите около одита, шеф Токев е категоричен, че в България има достойни кандидати за престижната кулинарна награда. За да се случи това обаче, той настоява за обединение и по-добра координация между бизнеса, общината и държавните институции.

"Ако се съединим и се подкрепяме, ще има много достойни хора в България, само трябва да ги преоткрие"“, заключи известният готвач.