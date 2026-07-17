Гей круизът, който се озова блокиран във водите между исляма и Запада

Круизният кораб "Scarlet Lady" плаваше през егейските води, коктейлите се лееха, знамена с дъги се вееха. Легендата на Бродуей Пати Лупоун се готвеше за изпълнение. След това дойде новината: "епичното изцяло гей пътешествие" на Atlantis Events не може да влезе в египетски води, разрешението беше оттеглено в последния момент без обяснение.

1900 пътници на кораба очакваха с нетърпение да посетят пирамидите в Гиза и новооткрития Велик египетски музей. Дни по-рано корабът вече получи забрана да акостира в турското пристанище Кушадасъ, като властите заявиха, че круизът е организиран за хора, чиито "морални ценности и стандарти" са счетени за несъвместими с тези на страната.

Хората на борда останаха разочаровани и леко шокирани.

"Само часове преди да акостираме получихме бележка, пъхната под вратите на каютата ни в полунощ, в която ни информираха, че Египет няма да позволи на кораба ни да влезе в египетски води", разказва Ранди Словачек, ЛГБТ журналист, който пътува всяка година с круиза на Atlantis със съпруга си Майкъл Каприо. "Никога не е приятно да ти кажат: "Не си добре дошъл тук."

Инцидентът от 9 юли беше първият път в 36-годишната история на Atlantis Events, в който круизен кораб е отхвърлен от чужди води.

Рич Кембъл, главен изпълнителен директор, нарече ситуацията "нечувана" и "странна и тъжна".

"Честно казано, доста е зашеметяваща", добави той пред The Times. "Причината за това е, че на борда има гей група."

"В продължение на една седмица просто можем да бъдем себе си, без да бъдем осъждани", отбелзява Словачек. "Държим ръцете на съпруга/съпругата си като останалия свят, без да се притесняваме, че някой ще се обиди. В продължение на една седмица просто празнуваме това, че сме себе си. Това е, което най-много ми харесва в тези пътувания."

Тази година това, което започна като средиземноморско бягство за американски, канадски и британски туристи, се превърна в международно политическо главоболие.

"Много ме тревожи, когато една държава реши, че може да избира кои туристи да влизат и кои не", казва Кембъл, добавяйки, че Atlantis е посещавала Турция 13 пъти през 25-те години, откакто е основал туристическата компания. "Това не е Турция, която някога сме виждали."

Предишните групи са посещавали исторически места, хранили са се в ресторанти и са пазарували без инциденти, подчертава той.

"Идваме, пазаруваме, ядем, правим екскурзии, разглеждаме забележителностите и си тръгваме, харчейки куп пари."

Atlantis беше принудена да отложи вече планирана спирка в Крит с един ден назад и да добави нова спирка в Черна гора

След това корабът пътува до Дубровник в Хърватия, а след последната му спирка бе във Венеция в сряда.

ЛуПоне, 77-годишната носителка на наградата "Тони", публикува изявление на страницата си в Instagram, в което пишеше:

"Кораб - великолепен кораб - пълен с гей мъже. И аз. Отказан ни е вход в Турция само заради това кой е на борда. Бясна съм, но плавам. Тези прекрасни мъже заслужават нещо по-добро от това."

След като акостира в Крит, базираният в Ню Йорк комик Брад Лоукъл, който вече 15 сезона изпълнява скечове на борда Атлантис в 79 държави, каза, че е отишъл в печатница, за да си направи тениски, цитирайки ЛуПоун: "Бесен съм, но плавам."

"Това е нещото, което обичам в нашата общност", казва Лоукъл. "Хората ще хвърлят лайна по нас, а ние ще намерим начин да ги превърнем в слънце."

Пътниците ще имат малко правни средства за защита от отменените спирки, казаха правни експерти пред The ​​Times

Пътниците може да са разстроени, когато обещаният маршрут се промени, но пропуснатите пристанища обикновено не създават основание за иск за обезщетение за емоционален стрес.

"Без значение колко дискриминационни са били решенията, чуждестранните правителства обикновено имат широки правомощия да контролират достъпа до своите пристанища и териториални води", каза представител на морските адвокати от Walker and O'Neill.

Кембъл заяви, че посолството на САЩ в Анкара е настоявало усилено да отмени решението на Турция, заявявайки, че няма законова пречка, която би трябвало да попречи на пътниците да влязат.

Твърди се, че властите са узнали за круиза, след като Tek Yon, един от най-старите гей нощни клубове в Истанбул, е споделил публикация в Instagram, с която е поканил пътниците да посетят мястото, когато пристигнат. Публикацията е довела и до затварянето на клуба заради "практики и транзакции, които нарушават законовите разпоредби".

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Някои потребители на социалните медии реагираха на новината за забраната на Турция, като споделиха снимки и видеоклипове на борда на Scarlet Lady на пътници, наслаждаващи се на купони на палубата, питайки: "Как очакват да пътуват до мюсюлмански страни?".

Въпреки че еднополовите връзки са законни в Турция, властите забраняват прайд шествията в Истанбул от 2015 г. насам и често забраняват или разпръскват ЛГБТ събирания на други места в страната, позовавайки се на опасения за обществения ред или морала.

Ердоган твърди, че традиционното семейство е основата на турското общество и описва активизма като опасност за семейните ценности, националната идентичност и растежа на населението.

"Турция много иска да стане член на Европейския съюз, но този провал няма да им помогне, според мен", казва Словачек. "Това представлява поредното връщане назад към демократичните свободи за администрацията на Ердоган."

Междувременно в Египет властите използват законите за обществения морал и непристойността, за да атакуват ЛГБТ хората, като налагат присъди от затвор. И все пак е рядкост за която и да е от страните - популярни дестинации за международни пътешественици, които генерират милиарди долари годишно от приходи от туризъм - да забраняват на чужденци да влизат на територията им въз основа на тяхната сексуалност.

Atlantis Events заяви в изявление, че се надява ситуацията да е изолиран инцидент и че ще може да се върне в бъдеще. Компанията също така заяви, че се надява Турция и Египет да приветстват всички гости без условия или предразсъдъци.

Няколко туристически компании, насочени специално към гей клиенти, включително Hermes Holidays, вече заявиха, че няма да препоръчват нито една от тези страни на клиентите си

"Това е тъжно представяне на пътя, в който върви светът. Последователните правителства падат под влиянието на десни групировки и в резултат на това правата на ЛГБТ+ хората се отнемат по целия свят", казва Кайл Олсен, собственик на Hermes Holidays.

За много от пътуващите на борда това не беше просто тъжна бележка за иначе приятна десетдневна почивка, а тревожен знак, че десетилетия глобален напредък по отношение на правата и приемането на гейовете се отменят. Някои дори предположиха, че администрацията на Тръмп, която настоява за забрана на транссексуалните спортисти в женските спортове и издава изпълнителна заповед, признаваща само два пола, е "насърчила" други страни да втвърдят вече враждебните си позиции.

Спирката на гей круиза съвпадна с посещението на президента Тръмп в Анкара за участие в срещата на върха на НАТО.

"Настоящата администрация непрекъснато атакува ЛГБТ+ общността и вярвам, че когато други страни видят САЩ да правят това, те се чувстват окуражени да направят същото", на мнение е 63-годишният Словачек, редактор на блог, наречен The Randy Report. "Тъжно е, когато нашата страна, възприемана от мнозина като фар на свободата, може да е водеща в разделянето на хората."

Пътниците на Scarlet Lady казаха, че няма да позволят на случилото се да ги разубеди от пътуване.

"Веднъж прочетох еврейска шега, която обобщава значението на еврейските празници: "Опитаха се да ни убият. Ние спечелихме. Хайде да ядем", казва Словачек. "Ами нашата ЛГБТ версия е: "Искат да сме невидими. Не сме. Хайде да танцуваме."

Льокъл беше философски настроен.

"Има много вярвания за това как, къде и защо хората трябва да пътуват", споделя той, цитирайки Марк Твен: "Пътуването е фатално за предразсъдъците, фанатизма и тесногръдието. Широки, здравословни и благотворителни възгледи за хората не могат да бъдат придобити, като човек вегетира в едно малко кътче на земята през целия си живот."