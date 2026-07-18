Белият дом отново се намеси в скандал на Световното по футбол, взе страната на Аржентина

Белият дом отново се намеси в скандал на Световното по футбол. След като футболисти на Аржентина развяха банер, на който пишеше "Las Malvinas son Argentinas" ("Фолкландските острови са аржентински"), властите в САЩ взеха страната на нарушителите.

"Вярваме в правата, гарантирани от Първата поправка", заявиха от институцията.

На въпроса дали аржентинските футболисти грешат, Андрю Джулиани, ръководител на работната група на Белия дом за Световното първенство, заяви, че отборът е имал възможността и правото да прави подобни изявления на територията на Съединените щати. Неговите коментари биха могли да засилят спора около инцидента, тъй като Даунинг стрийт подкрепя призивите ФИФА да бъде започнато разследване.

Фолкландските острови, британска територия, разположена в югозападната част на Атлантическия океан, все още са предмет на спор за суверенитет между Обединеното кралство и Аржентина.

В разговор с журналисти Джулиани се позова на защитата на свободата на словото, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

"Вярваме в правата, гарантирани от Първата поправка тук, в Съединените американски щати", каза той.

Даунинг стрийт подкрепи призивите за разследване на инцидента от страна на ФИФА, като официалният говорител на премиера заяви:

"Световното първенство може да не ни принадлежи, но Фолкландските острови със сигурност ни принадлежат. Нашият ангажимент към Фолкландските острови никога няма да се промени."

Британското правителство заяви, че всякакви санкции срещу аржентинските играчи са въпрос на ФИФА, но сподели позицията на британския министър на бизнеса и търговията Питър Кайл, че световната организация трябва да разследва случая.

От своя страна правителството на Фолкландските острови заяви, че е "разочаровано, но не и изненадано" от появата на банера

То се надява, че ФИФА ще "санкционира всяко подобно поведение, в съответствие със собствените си правила".

"Не искаме политиката да се намесва в спорта. Също така не искаме островите и техните жители да се превръщат в политическа топка във всяка дискусия за Англия и Аржентина", се добавя в изявлението.

През 2013 г. жителите на Фолкландските острови гласуваха с огромно мнозинство за запазване на статута им на британска отвъдморска територия.

От 1517 подадени гласа, с избирателна активност над 90%, 1513 бяха в полза на оставането в Обединеното кралство, а само трима бяха против.

След последния съдийски сигнал на мача 1:2 между Англия и Аржентина, на полуфиналите на Световното първенство през 2026 г., южноамериканските играчи показаха банер с посланието "Малвинските острови (северно от Фолкландските острови) принадлежат на Аржентина".

Англичаните сметнаха жеста на аржентинците за обиден и на следващия ден след мача, чрез гласа на Питър Кайл, британския министър на търговията, обявиха, че са подали жалба до ФИФА срещу отбора, подготвен от Лионел Скалони, и поискаха от международния форум да предприеме действия.

ФИФА е започнала разследване и се разглеждат два варианта: Аржентинската футболна федерация (АФА) да бъде глобена или играчите, които са участвали и са държали въпросния банер, да бъдат отстранени от игра за следващите мачове.

Джовани Ло Селсо и Лисандро Мартинес бяха сред играчите, които са държали банера, а след това посланието беше поставено на терена.

Кодексът за поведение на ФИФА забранява политически, обидни или дискриминационни материали на стадионите.

Президентът на Аржентина Хавиер Мили се опита да омаловажи ситуацията

Като се имат предвид много други случаи, когато е било санкционирано показването на банери с политически послания, вероятно ще последват санкции и тук, поради нарушаване на правилата на ФИФА, които забраняват всякакви политически демонстрации на стадиона по време на турнирите, които тя организира.

"Фолкландските острови са аржентински и ние ще си ги възстановим по дипломатически път", каза аржентинският президент Хавиер Милагрос. "Това е чувство, споделяно от всички аржентинци, и е напълно валидно и легитимно те да се изразят."

След това Милей каза:

"Това, което се случва на терена с играчите, не е част от дипломацията. В най-лошия случай Аржентина ще получи глоба."

Лисандро Мартинес, един от аржентинските играчи, които показаха банера, заяви след мача:

"Жестът предизвика силни чувства. Мога да си представя ветеран от Фолкландските острови да вижда изображенията и да пролива сълзи. Не знам дали ще има санкции или не, но показахме банера, за да покажем, че островите принадлежат на нас."

Също така, друг световен шампион, Леандро Паредес, коментира:

"За съжаление, това е тъжна част от нашата история. Банерът беше посветен на всички, участвали в тази глава и, повтарям, в нашата история. И боли. Знаехме, че играем и за тях."