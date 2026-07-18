За да избегнем солените глоби: Какви са правилата на плажовете в Гърция?

Екстремните горещини в Гърция променят правилата на летния отдих. Освен високите температури, туристите трябва да се съобразяват с редица ограничения, въведени заради повишения риск от пожари и опасностите за здравето. Нарушенията често водят до сериозни санкции, а в някои случаи достъпът до плажовете е напълно забранен.

При обявен червен код за пожарна опасност властите затварят достъпа до редица плажове, особено в районите с гъсти борови гори, каквито има на Халкидики. Полицията ограничава движението по пътищата към рисковите зони, а преминаването през поставените заграждения и паркирането в суха растителност се санкционират с високи глоби. Причината е рискът дори една искра от автомобил да предизвика мащабен пожар.

В най-горещите часове на деня ограничения има и за плажните заведения

При екстремни температури гръцкото Министерство на труда забранява работата на открито за персонала между 12:00 и 17:00 часа. В резултат обслужването на плажа временно се преустановява, а на някои места баровете затварят, за да предпазят служителите от топлинен удар. Затова туристите е добре предварително да се снабдят с вода и необходимите напитки.

Повишено внимание се обръща и на безопасността във водата. Спасителите и бреговата охрана предупреждават да не се влиза в морето веднага след продължително излагане на слънце, особено след употреба на алкохол. Според гръцките власти именно съчетанието на високи температури, алкохол и рязко охлаждане на организма увеличава риска от фатални инциденти по време на горещите вълни.

Строго забранено остава паленето на огън по плажовете, включително използването на преносими барбекюта и изхвърлянето на незагасени фасове. Нарушителите са заплашени от глоби за хиляди евро, като ограниченията важат еднакво за местни жители и чуждестранни туристи. Засилен е и контролът върху дивото къмпингуване и нощуването на плажа в дните с висок риск от пожари.

Властите напомнят още, че работното време на спасителите обикновено приключва около 18:00 часа. След този час влизането във водата е изцяло на лична отговорност, тъй като плажовете остават без спасително наблюдение.

Гръцките власти призовават туристите да спазват въведените мерки, които целят да ограничат риска от пожари и инциденти и да гарантират безопасността през летния сезон.