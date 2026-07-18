Рекордно ниско за последните 30 години е нивото на р. Дунав

Унгарските и румънските хидроложки институции алармират за рекордно ниски нива на река Дунав, като дебитът на международната водна артерия е достигнал най-ниското си равнище за последните 30 години. На този фон от българска страна все още липсва официална информация за състоянието на реката в нашия участък, предаде БГНЕС.

Според официално изявление на румънската национална компания "Румънски води", спадът на водното равнище се очаква да продължи още няколко дни. Прогнозите на хидролозите сочат, че евентуално подобрение и повишаване на дебита може да се очаква едва през следващата седмица.

Заради критичното положение в района на град Корабия (разположен срещу българския град Никопол), румънските власти са предприели извънредни мерки. Извършва се контролирано изпускане на водни маси от язовири по поречието на реките Олт и Арджеш. Целта на спешната операция е да се осигури необходимото критично водно равнище за нормалното функциониране на охладителната система на АЕЦ "Черна вода".

Поради продължителното засушаване и драстичния спад на водните ресурси, в редица региони на Румъния вече са въведени и строги ограничения за използването на вода за поливане в селското стопанство.

Частично бедствено положение в Силистра заради пресъхващото езеро Сребърна

Обявиха частично бедствено положение в Силистра заради пресъхващото езеро Сребърна. Кризисен щаб и пожарникари предприемат спешно изпомпване на вода от река Дунав, за да спасят редките видове птици в резервата

"Нивото е по-ниско от оптималното с около метър, най-вече в резултат на климатичните промени и пряката намеса на човека", заяви директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям пред NOVA.

Резерватът, който е в Списъка на световното културно и природно наследство, е дом на 114 вида птици, от които 22 са редки или застрашени от изчезване. Сред тях са гнездящите къдроглави пеликани, както и стотици розови пеликани, лебеди и патици.