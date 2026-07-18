Костадинов: България продължава да подпомага Украйна

Няма подпис, защото не е нужно да има подпис. Самият факт, че си дал съгласие държавата ти да бъде включена в декларацията, означава, че я подкрепяш. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на БНТ в коментар за Киевската декларация.

Опитът на Радев за пореден път да излъже и да манипулира българите беше много срамен. В чужбина говори едно, а в България – друго. Когато имаш различно говорене навън и у нас, това показва или страх от партньорите, или страх от собствените избиратели, добави Костадинов.

По думите му разочарованието сред хората, подкрепили Радев, нараства: "Не става дума за атака, а за коментар на фактите. Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение. Никой не очакваше подобно разминаване между думи и действия".

Костадинов заяви, че България реално продължава досегашната си политика в подкрепа на Украйна, независимо от публичните изявления на правителството.

"България продължава да подпомага Украйна. В бюджета са заложени средства за помощ, страната ни участва във всички решения на НАТО и Европейския съюз, а оръжие продължава да се изнася. Това, което се говори пред българската публика, няма нищо общо с реалната политика", заяви лидерът на "Възраждане".

И добави: "Няма разлика между политиката на Радев, Желязков, Борисов, Пеевски или Кирил Петков. Това е една и съща политика, опакована по различен начин".

Относно приетите промени в Изборния кодекс, Костадинов коментира: "За мен това е национално предателство. Турските служби организират и насочват този вот. Това е известно от години. В повечето европейски държави се гласува само в дипломатическите представителства, а не в произволни помещения. Нямам нищо против хората, които са заминали в чужбина и искат да запазят връзката си с България. Но тези, които не говорят български, не могат да четат на български и нямат реална връзка със страната, нямат моралното право да определят бъдещето ѝ".

По думите му "Възраждане" вече е внесла предложения между първо и второ четене в Бюджет 2026, но, според него, те няма да бъдат приети. "Правителството обещаваше административна реформа и съкращаване на разходите, а прави точно обратното – увеличава администрацията и тегли нови кредити. Продължава политиката на предишните управляващи", добави Костадинов.

Запитан дали ще бъде кандидатът на "Възраждане" за президент, Костадинов не даде категоричен отговор: "Имаме няколко кандидатури, които се обсъждат. Възможно е да не съм кандидат, възможно е и да съм. Решението ще бъде взето от организацията през септември."