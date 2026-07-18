Лесна рецепта за пилешко с бяло вино, чесън и билково масло

Пилешкото месо е винаги добър вариант, когато искате да отслабвате и да поддържате теглото си. Ето още една рецепта с пилешко, която да опитате!
Продукти:
- 2 големи пилешки гърди (или 4 по-малки филета)
- 2 с.л. зехтин
- 30 г масло
- 3 скилидки чесън, нарязани
- 120 мл сухо бяло вино
- 150 мл пилешки бульон
- 1 ч.л. дижонска горчица
- 1 ч.л. прясна мащерка
- 1 ч.л. пресен розмарин
- 100 мл готварска сметана
- Сол на вкус
- Черен пипер на вкус
- 1 с.л. лимонов сок
- Пресен магданоз за украса
Начин на приготвяне:
- Начукайте пилешките гърди леко, за да се изравнят, и овкусете със сол и пипер.
- Загрейте зехтин в тиган и запечатайте пилето до златиста коричка от двете страни, след което го оставете настрана.
- Добавете масло в същия тиган и задушете чесъна до ароматност.
- Налейте бялото вино и редуцирайте наполовина.
- Добавете пилешкия бульон, горчицата, мащерката и розмарина и оставете да къкри.
- Прибавете сметаната и лимоновия сок – разбъркайте до копринен сос.
- Върнете пилето в тигана и гответе до пълна готовност и покриване със сос.
- Коригирайте овкусяването при нужда.
- Гарнирайте с пресен магданоз и сервирайте.
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