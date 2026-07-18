Лесна рецепта за пилешко с бяло вино, чесън и билково масло

Пилешкото месо е винаги добър вариант, когато искате да отслабвате и да поддържате теглото си. Ето още една рецепта с пилешко, която да опитате!

Продукти:

2 големи пилешки гърди (или 4 по-малки филета)

2 с.л. зехтин

30 г масло

3 скилидки чесън, нарязани

120 мл сухо бяло вино

150 мл пилешки бульон

1 ч.л. дижонска горчица

1 ч.л. прясна мащерка

1 ч.л. пресен розмарин

100 мл готварска сметана

Сол на вкус

Черен пипер на вкус

1 с.л. лимонов сок

Пресен магданоз за украса

Начин на приготвяне:

Начукайте пилешките гърди леко, за да се изравнят, и овкусете със сол и пипер.

Загрейте зехтин в тиган и запечатайте пилето до златиста коричка от двете страни, след което го оставете настрана.

Добавете масло в същия тиган и задушете чесъна до ароматност.

Налейте бялото вино и редуцирайте наполовина.

Добавете пилешкия бульон, горчицата, мащерката и розмарина и оставете да къкри.

Прибавете сметаната и лимоновия сок – разбъркайте до копринен сос.

Върнете пилето в тигана и гответе до пълна готовност и покриване със сос.

Коригирайте овкусяването при нужда.

Гарнирайте с пресен магданоз и сервирайте.

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