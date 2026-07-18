BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 32

Лесна рецепта за пилешко с бяло вино, чесън и билково масло

Само няколко съставки превръщат това пилешко в кулинарен шедьовър

18.07.2026 | 11:32 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Пилешкото месо е винаги добър вариант, когато искате да отслабвате и да поддържате теглото си. Ето още една рецепта с пилешко, която да опитате! 

Продукти:

  • 2 големи пилешки гърди (или 4 по-малки филета)
  • 2 с.л. зехтин
  • 30 г масло
  • 3 скилидки чесън, нарязани
  • 120 мл сухо бяло вино
  • 150 мл пилешки бульон
  • 1 ч.л. дижонска горчица
  • 1 ч.л. прясна мащерка
  • 1 ч.л. пресен розмарин
  • 100 мл готварска сметана
  • Сол на вкус
  • Черен пипер на вкус
  • 1 с.л. лимонов сок
  • Пресен магданоз за украса

Начин на приготвяне:

  • Начукайте пилешките гърди леко, за да се изравнят, и овкусете със сол и пипер.
  • Загрейте зехтин в тиган и запечатайте пилето до златиста коричка от двете страни, след което го оставете настрана.
  • Добавете масло в същия тиган и задушете чесъна до ароматност.
  • Налейте бялото вино и редуцирайте наполовина.
  • Добавете пилешкия бульон, горчицата, мащерката и розмарина и оставете да къкри.
  • Прибавете сметаната и лимоновия сок – разбъркайте до копринен сос.
  • Върнете пилето в тигана и гответе до пълна готовност и покриване със сос.
  • Коригирайте овкусяването при нужда.
  • Гарнирайте с пресен магданоз и сервирайте.

Още вкусни рецепти опитайте в Az-jenata.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепта за пилешко
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem