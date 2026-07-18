Обръщението на Тръмп имаше подмолна цел: Дестабилизиране на избирателната система на САЩ

Доналд Тръмп използва позицията на президент и разузнавателните агенции на Съединените щати, за да се опита да подкопае доверието в американските избори в обръщение към нацията в четвъртък, което изглеждаше директно насочено към полагане на основите за по-нататъшно дестабилизиране на избирателната система преди междинните избори през ноември.

В обръщението си от Източната зала в Белия дом Тръмп се опита да създаде впечатлението, че администрацията му е открила нови сензационни открития за уязвимости в избирателната система на САЩ. Китай, твърди той, е придобил незаконно информация за избирателите на 220 милиона американци (много щати позволяват на всеки да купува информация за избирателните списъци; Тръмп не каза средствата, по които страната е придобила данните). Той твърди, че Китай се е намесил по други начини, за да подкопае кампанията му през 2020 г. и че информацията е била потисната от служители на разузнаването.

Твърденията на Тръмп за уязвимости на изборите вече бяха разследвани от служители на разузнаването, които заключиха с висока увереност през 2021 г., че Китай "не е прилагал усилия за намеса и е обмислял, но не е прилагал усилия за влияние, целящи да променят резултата от президентските избори в САЩ".

В публичния доклад на националния разузнавателен служител за киберсигурност е включено мнение на малцинство, което твърди:

"Китай е предприел поне някои стъпки, за да подкопае шансовете за преизбиране на бившия президент Тръмп, предимно чрез социалните медии и официални публични изявления и медии." Но крайният извод гласи: "Нямаме информация, която да предполага, че Китай се е опитал да се намеси в изборните процеси".

Песков за "руската намеса" в изборите: Тръмп се позовава на недоказана информация

Тръмп обвини Китай в намеса в изборите в САЩ през 2020 г.

Тръмп ще направи обръщение към нацията, посветено на изборите и Иран Свързани статии

Белият дом публикува в четвъртък част от преди това класифицирани материали, опитвайки се да подкопае това заключение

Документите обаче бяха силно редактирани, което затрудняваше оценката на това какво точно се казва в тях. Поне някои от документите, публикувани в четвъртък, също изглежда подкопаваха идеята, че Китай е възнамерявал да се намеси в изборите през 2020 г. След преглед на документите, CNN заключи, че в тях няма много ново. Вместо да предложи категорични доказателства, публикуването изглеждаше като завръщане към класическата стратегия на Тръмп да залива зоната с информация в опит да замъгли водите и да направи несигурно кое е истината.

Тръмп също така твърди, че служители на ФБР са разследвали операция по агитация за гласуване в Мъскигон, Мичиган, при която агитаторите са признали, че са подали заявления за регистрация на избиратели с фалшиви имена. Макар че не е известно защо ФБР не е повдигнало обвинения, инцидентът не е довел до пускане на незаконни бюлетини и е бил заловен от местния чиновник. Инцидентът е разтръбен от републиканците в Мичиган и крайнодесния уебсайт Gateway Pundit от години.

Тръмп заяви, че Министерството на вътрешната сигурност е идентифицирало над 270 000 неграждани в избирателните списъци в четири щата (в САЩ са регистрирани над 211 милиона души за гласуване), без да казва нищо за това как агенцията е предприела идентифицирането на негражданите.

Конституцията на САЩ не дава на Тръмп никаква власт върху изборите, а вместо това я дава на щатите. Но може би най-зловещата реплика от речта му в четвъртък дойде към края, когато Тръмп заяви, че администрацията му ще предприеме повече действия, за да се опита да поеме контрола върху изборите. Министерството на вътрешната сигурност, каза той, проведе брифинг в петък, за да обсъди уязвимостите в щатските системи за гласуване и ще нареди на държавите да премахнат негражданите от списъците.

Анализът е на Сам Ливайн, коренспондент на The Guardian в Ню Йорк