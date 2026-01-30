Карни: Очакваме американската администрация да уважава канадския суверенитет

Канадският премиер Марк Карни, попитан за информацията, че американски представители са се срещали със сепаратисти, търсещи независимост за провинция Алберта, заяви, че очаква администрацията на САЩ да уважава канадския суверенитет, съобщава Ройтерс.

Financial Times съобщи, че представители на Държавния департамент са провели три срещи с проекта за просперитет на Алберта, група, която настоява за референдум за това дали производителката на енергия западна провинция трябва да се отдели от Канада.

„Очакваме администрацията на САЩ да уважава канадския суверенитет. Винаги съм ясен в разговорите си с президента Тръмп по този въпрос“, каза Карни на пресконференция.

Тръмп, добави той, никога не е повдигал пред него въпроса за сепаратизма в Албърта.

APP, която твърди, че политиките на Отава задушават провинцията, иска още една среща следващия месец с представители на щата и Министерството на финансите, за да поискат кредитна линия от 500 милиарда долара, съобщи Financial Times.

Премиерът на Албърта Даниел Смит заяви, че иска да остане част от Канада, но отбеляза, че анкетите показват, че 30% от населението е отегчено от това, което вижда като прекомерна намеса на Отава.

Албърта е без излаз на море и Смит настоява за друг петролопровод до Тихоокеанското крайбрежие. Той ще трябва да пресече съседната провинция Британска Колумбия, чийто премиер Дейвид Еби изключи тази идея.

Карни и Тръмп многократно са си разменяли забележки през последните седмици. Карни, който нарича президента на САЩ умел преговарящ, предполага, че някои от последните коментари на Тръмп може да са свързани с преглед на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, което трябва да влезе в сила по-късно тази година.