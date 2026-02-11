Карни се подигра на Тръмп след заплахата на президента за граничния мост

Канадският премиер Марк Карни отхвърли искането на Доналд Тръмп за собственост върху мост между Онтарио и Мичиган, свързващ САЩ и Канада.

Карни заяви, че той и Тръмп са провели телефонен разговор във вторник сутринта, след като президентът е заплашил да забрани отварянето на международния мост "Горди Хау“, ако на САЩ не бъде предоставен 50% дял.

"Ситуацията ще бъде уредена“, каза премиерът пред репортери, без да предоставя подробности, добавяйки, че е казал на Тръмп, че женският отбор по хокей на Канада ще победи САЩ в олимпийския им сблъсък този следобед. "Днес е важен мач и ние ще спечелим“, каза Карни в брутална подигравка към Тръмп, който в публикацията си заяви, че Китай ще забрани хокея на лед в Канада.

Карни каза, че посланикът на САЩ в Канада, Пийт Хоекстра, ще "играе роля в изглаждането на разговора“ около моста за 4,7 милиарда долара.

Тръмп отново разпали страховете от търговска война в публикация в Truth Social в понеделник вечерта, твърдейки, че "Канада се е отнасяла много несправедливо със Съединените щати в продължение на десетилетия“.

В дълга публикация републиканецът обвини правителството на Карни, че се е обърнало към Пекин, атакува Барак Обама за съгласието му със сделката за моста и обвини Канада, че налага сурови тарифи върху американските млечни продукти.

"Те притежават както канадската, така и американската страна и, разбира се, построиха [моста] на практика без американско съдържание. Президентът Барак Хюсеин Обама глупаво им даде разрешение“, написа Тръмп.

Мостът беше финансиран от Канада, след като САЩ отказаха да платят за него, и се очаква да бъде открит през следващите месеци. Разходите ще бъдат финансирани от пътни такси за период от 30 години.

Тръмп неправилно предположи, че мостът ще бъде собственост на Канада, въпреки че мостът е съвместна собственост.

"Обясних, че Канада, разбира се, е платила за строителството на моста, над 4 милиарда долара, че собствеността е споделена между щата Мичиган и правителството на Канада“, каза Карни пред парламента в Отава.

Премиерът добави, че мостът е построен от канадски и американски работници, използващи стомана от двете страни.

"Това е чудесен пример за сътрудничество между нашите страни. Очаквам с нетърпение откриването му. Особено важното, разбира се, е търговията, туризмът и пътуванията на канадци и американци, които ще преминават през този мост", добави Карни.