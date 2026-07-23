САЩ са сключили със Саудитска Арабия споразумение за ядрената енергетика

САЩ и Саудитска Арабия сключиха със Саудитска Арабия споразумение, свързано с ядрената енергия за граждански цели, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на енергетиката.

Договорът предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, използвайки американска технология и обеднен уран.

Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байдън. Но за разлика от плана на Байдън окончателното споразумение не включва т.нар. допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъществява внезапни проверки.

Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.

Обединените арабски емирства доброволно се отказаха от правото да обогатяват уран и да преработват ядрени отпадъци при сключването на сходно споразумение със САЩ през 2009 г.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, задно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на американското енергийно ведомство.

Споразумението „съответства на договорите за неразпространение (на ядреното оръжие), заложени в Закона за атомната енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.

Министерството на енергетиката на САЩ посочи, че споразумението ще бъде предадено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на споразумението. Ако подобен вот не се състои или пък се организира, но не получи достатъчно голяма подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневния срок.

Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между САЩ и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желае страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба.

„Те позволяват на Саудитска Арабия, една войнствена и авторитарна страна, да разработва технологии за ядрени оръжия, като същевременно започват война с Иран под претекста, че предотвратяват създаването на иранска ядрена бомба“, заяви сенатор Едуард Марки от Демократическата партия.

(БТА)