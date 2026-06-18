Застреляна е мечка в Румъния, нападнала швейцарски турист

Мечка беше застреляна на най-известния планински път в Румъния - Трансфъгъръшан, близо до язовир Видрару, след като нападна швейцарски турист, предават местните медии, предаде БНТ.

Отстрелването на звяра е извършено от лесовъдите от Дирекцията по горите на окръг Арджеш след решение на местната комисия, с подкрепата на жандармеристите и представители на местните власти.

Дивото животно е било агресивно,

посочва цитираният източник.

„За да се намали рискът от срещи между хора и мечки, Дирекцията по горите в Арджеш е поставила допълнителни предупредителни знаци и е засилила съвместните патрули с румънската жандармерия в рисковите райони. Моля, не хранете и не се приближавайте до диви животни. Мечка, свикнала с присъствието и храната на хората, се превръща в опасност - както за туристите, така и за себе си“, посочват от националната горска администрация „Ромсилва“.

Няколко мечки бяха отстреляни наскоро в няколко района на страната, след като се върнаха в населените места дори след преместването им, припомня Диджи24.

Преди седмица трима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в Румъния, след като се опитали да снимат и да хранят дивото животно. В края на май

български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния,

след като ѝ хвърлил храна.

Страната има най-голям брой кафяви мечки в Европа или три пъти повече, отколкото би трябвало, като популацията непрекъснато нараства, показват данните на ресорното ведомство. Местното население в редица планински и горски райони на страната от години настоява за решение на проблема.

Наскоро румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон, касаещ методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго пазените видове.