Украйна изтегля операторите на дронове далеч от фронта с нова технология

Новите технологии позволяват на украинските оператори на дронове, които са цели с висок приоритет, да управляват дроновете от относително по-безопасни места, намиращи се на стотици или дори хиляди мили разстояние. Но войниците често все още трябва да се отправят към рискови места, за да транспортират, подготвят и изстрелват тези летателни апарати.

Украинските оператори на прехващащи дронове и други безпилотни летателни системи все по-често използват сателитни връзки, които им позволяват да работят далеч от мястото на изстрелване, потенциално дори от друга държава. Производителите описват тези възможности като ключов начин за защита на пилотите, които са на прицел на Русия.

Летателните апарати обаче често все още трябва да бъдат докарани до мястото на изстрелване и подготвени, което означава, че все още са необходими войници по-близо до опасността, поне засега.

Украинският производител на дронове Wild Hornets, например, е разработил технология, която позволява на пилотите да управляват прехватните дронове на компанията от разстояние от стотици километри. Компанията обаче съобщи на Business Insider, че сухопътните сили все още транспортират и подготвят летателните апарати.

С помощта на сателитната комуникационна технология за операции с бойни дронове "можем да разположим пилотите си на всяко място, където има стабилна интернет връзка за тях", заяви пред Business Insider Дмитро "Либер" Жлуктенко, бивш оператор на дронове, който сега работи като анализатор на извлечени поуки в 413-и полк за безпилотни системи RAID на Украйна.

Дистанционното пилотиране отстранява оператора от мястото на изстрелване,

но не и останалата част от поддържащия екип. Войниците може все още да се налага да транспортират дроновете, да ги разтоварват и сглобяват, да закрепват експлозиви и комуникационно оборудване, както и да ги позиционират за изстрелване. Полагат се усилия за използване на други безпилотни системи, като наземни роботи, за изстрелване на прехващачи и дронове с изглед от първо лице, но тези роботизирани „майки“ все още не са широко разпространени по фронтовите линии.

Украйна прави всичко възможно, за да защити колкото се може повече войници, но има ограничения. Въпреки че роботизираните системи стават все по-разпространени, на фронта все още са необходими сили за редица мисии.

При по-традиционните мисии с дронове, управлявани чрез радиочестотни връзки, операторите обикновено трябва да остават по-близо до своите дронове.

Те правят това "дори ако това е за сметка на нашите възможности, защото това са нашите хора и ние ги ценим много".

"Първият принцип, първото правило, е тяхната безопасност, но това е много труден баланс. Искаме да ги предпазим максимално, но в същото време има работа, която трябва да се свърши. Така че това е много, много труден баланс."

Осигуряването на безопасността на операторите на дронове е от решаващо значение за Украйна, тъй като Русия често ги третира като приоритетни цели, според войници, оператори на дронове и военни служители.

Украинските дронове унищожават повече руски цели от всяко друго оръжие, а пилотите са мултипликатори на силата. Един оператор може да изпълнява многократни мисии за събиране на разузнавателна информация и провеждане на атаки.

Това прави технологията, която отделя пилотите от местата на изстрелване, особено ценна.

Тогавашният министър на отбраната Михаил Федоров заяви през април, че "пилотът вече не е обвързан с позицията. Дронът е в небето, докато управлението се осъществява от защитена среда в Киев, Лвов или дори в чужбина."

Украйна инвестира значителни средства в технологии, предназначени да държат войниците ѝ по-далеч от интензивните боеве, включително дронове, наземни роботи, изкуствен интелект и автономни системи, които позволяват на оръжията да откриват, насочват и нанасят удари с минимално или никакво човешко участие.

Украйна иска да замести определени човешки задачи, като например логистиката на фронтовата линия, с изцяло роботизирани системи, както за да защити човешките животи, така и за да компенсира предимството на Русия в човешките ресурси.

Министерството на отбраната на Украйна заяви, например, че "основната задача на наземните роботи е да подкрепят нашите подразделения и да заменят войниците в най-опасните зони".

Президентът Володимир Зеленски изрази ясно тази цел през април, когато заяви, че силните на наземните роботи на Украйна са изпълнили повече от 22 000 мисии на фронтовата линия през последните три месеца.

Това означава, че "животи са били спасени повече от 22 000 пъти, когато робот е влизал в най-опасните зони вместо войник", каза той.

Тогава главнокомандващият генерал Александър Сирски заяви през октомври, че Украйна дава приоритет на "високотехнологични системи, които ще помогнат за намаляване на присъствието на войници директно на бойното поле".

Крайната цел на Украйна е "да има по-малко хора на директното бойно поле и изложени на пряк риск", каза Жлуктенко. Засега, поне, хората все още са част от процеса. Това не е изцяло роботизирана война.