IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Взривиха джамия в Сирия, най-малко трима са загинали

Инцидентът е станал в провинция Хомс

26.12.2025 | 14:15 ч. 10
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, пише БТА.

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Свързани статии

Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сирия джамия взрив загинали Хомс
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem