Взривиха джамия в Сирия, най-малко трима са загинали

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, пише БТА.
Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.
Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.
Homs, Syria
3 IEDs exploded in a mosque during Friday prayers.
Civilians have been wounded, no reports about deaths yet.— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 26, 2025
Residents are being mobilised to donate blood and aid the transport of victims to the hospitals. pic.twitter.com/GbRmj2DiVM
