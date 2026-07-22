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Вражда между Мадона и Бийбър заради финала на Световното

Появило се напрежение

22.07.2026 | 22:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Историята беше написана. В неделя за първи път имаше шоу програма на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, когато един срещу друг се изправиха отборите на Аржентина и Испания. Испанците спечелиха купата след продължения - с резултат 1:0.

А шоуто на полувремето определено беше ефектно - Мадона изпя хита си "Music", като беше в компанията на легендите Роналдо Назарио и Роналдиньо.

Групата BTS също очарова с изпълнение. Джейсън Съдейкис пък направи скеч, като имитира героя си Тед Ласо - треньор по футбол в едноименния сериал. И обяви участието на Джъстин Бийбър.

Певецът се появи с китара за емоционално изпълнение на хита си "Everything Hallelujah".

Шакира пък изпя химна на този Мондиал - "Dai Dai" - заедно с Burna Boy.

Но явно напрежението е взело връх и емоциите не са били само приятни. Източник твърди, че e имало вражда между Мадона и Джъстин Бийбър.

Различните вибрации били проблем - 67-годишната изпълнителка заложи на енергично изпълнение, с провокативен лъскав розов тоалет. А Бийбър - на семпло изпълнение, и то само с китара.

"Нито един от тях не иска да си тръгне, чувствайки, че е свирил втора цигулка. Техните различни подходи създадоха истинско напрежение зад кулисите", обяснява източникът на "Daily Mail".

Той добавя още, че нагласата на Джъстин е простичка.

"Не го прави прекалено сложно, не поемай ненужни рискове и абсолютно недей да имаш изпълнение, което става история по грешните причини. Той иска това да бъде заради музиката. Чисто, контролирано, без разсейвания", каза източникът.

Какво разкри източникът за реакцията на Мадона четете в teenproblem.net

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