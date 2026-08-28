Питър Кълън, озвучил Йори от „Мечо Пух“ и героя Оптимус Прайм, почина на 85 години

Питър Кълън, актьорът, озвучавал десетки телевизионни сериали, филми и анимационни продукции, включително героя Оптимус Прайм от „Трансформърс“ и Йори от „Мечо Пух“, е починал на 85 години вчера, съобщи Асошиейтед прес.

Кълън е починал в дома си в Лос Анджелис, съобщи неговият агент Кевин Мотли. Семейството му призова почитателите да почетат наследството му, като се отнасят към другите със състрадание, почтеност и лоялност.

Кълън дава гласа си на Оптимус Прайм за първи път в анимационния сериал „Трансформърс“ от 1984 г. Образът се превръща в една от най-разпознаваемите му роли, а характерният му баритон звучи и в поредицата игрални филми „Трансформърс“, започнала през 2007 г.

Сред другите известни роли на Кълън е Йори в различни продукции на „Мечо Пух“, включително телевизионния сериал „Новите приключения на Мечо Пух“. Той озвучава също герои от „Смърфовете“, а през 1976 г. дава гласа си на Кинг Конг в едноименния филм с Джеф Бриджис.

За дългогодишната си кариера Кълън получава награда „Еми“ за цялостно творчество през 2023 г. През 2011 г. е номиниран за награда „Еми“ за озвучаването на Оптимус Прайм, пише още Асошиейтед прес.

(БТА)