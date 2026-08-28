ЦИК за ремонта на машините: Ще струва около 10 млн. евро

Доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК коментира, че подготовката за президентските избори навлиза в решителна фаза. Вече е обявена и обществена поръчка за ремонт на машините за гласуване. Стойността на поръчката е около 10 млн. евро, а общата сметка за изборите надхвърля 117 млн. евро.

Според Балова високата стойност за вота се дължи и на факта, че президентските избори се провеждат в два тура, което увеличава разходите за хората, ангажирани в изборния процес.

“Имаме доста по-голяма сума за наетите в изборния процес за секционни избиратели, комисия районни, сътрудници. А и, както вече стана ясно от предходните дни, планираме, имаме пусната обществена поръчка за ремонт на всички машини, с които държавата разполага, тъй като до момента такъв ремонт не е осъществяван. През 2024 година изтекла гаранцията на машините, така че е необходимо, освен профилактика, да се извърши и по-голям ремонт“, обясни пред БНТ говорителят на ЦИК.

Машините не са ремонтирани

ЦИК прави уточнение, че машините вече са били използвани в предходни избори, но не са били ремонтирани. При установяване на дефект те просто са били изваждани от изборния процес. На последните избори са били налични близо 9400 изправни машини.

“Не, не е правена профилактика и ремонт. Те са били машините, които са дефектирали в изборния процес, просто са били изваждани от изборния процес. На предходните избори сме разполагали с близо 9400 машини, които са били изправни и се е гласувало с тях”, каза още Балова.

Относно високата сума за ремонт на машините - 10 млн. евро, говорителят на ЦИК добави, че в сумата не влиза само техническата поддръжка на машините, а и транспортът им, както и поддръжката в самия изборен ден.

По думите на Балова причините за дефектите по машините вероятно са комплексни. Тя посочи, че те се съхраняват в охранявани складове, но при транспортирането им могат да възникнат механични повреди.

Предстои обществена поръчка и за хартията за машинното гласуване. Тя вече няма да се счита за бюлетина, а за контролна разписка. Балова обясни и какво се случва, ако машината не успее да откъсне разписката.

Изборните комисии

По темата за разпределението на местата в изборните комисии Балова посочи, че Върховният административен съд е потвърдил правилността на методиката, приложена от ЦИК.

Консултациите за състава на районните избирателни комисии вече са започнали, като се очаква те да бъдат назначени до 4 септември. Според Балова новите промени в Изборния кодекс дават възможност за по-сериозно обучение на членовете на секционните комисии. Председателите и секретарите ще трябва задължително да преминат обучение и да получат сертификат.

“Първото, което имаме съгласие в комисията, е, че задължително трябва да възприемем нов подход, в който да има лице в лице обучението, и като няма нищо по-ценно живия контакт, тогава, когато и комисията имат възможност да питат по определени казуси и наистина смятаме, че ще бъде по-ефективно”, каза още Балова.