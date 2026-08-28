11 знака, че партньорът не зачита чувствата ви

В една любовна връзка едно от най-негативните неща за взаимоотношенията е това да бъдеш неразбран от партньора си. Част от причината, поради която търсим романтични връзки, е, че искаме някой да ни опознае и да ни обича, въпреки недостатъците ни.

Чувството, че партньорът ни разбира е от голямо значение. А ето пък няколко фини признака, че партньорът ви вероятно не ви цени.

Не пита как е минал денят ви

Партньорът ви би трябвало да проявява интерес към случващото се във вашия живот, да бъде любопитен как е преминал денят ви и искрено да иска да знае как сте. Именно малките подробности от ежедневието изграждат голямата картина.

Не забелязва, когато сте разстроени или не реагира

Всички имаме малки признаци, по които близките ни могат да разберат, че не се чувстваме добре. Партньор, който е внимателен към вас, вероятно ще може да разбере, че нещо не е наред дори по начина, по който отговаряте на телефона или по изражението ви.

Ако той не забелязва подобни сигнали, това може да показва, че не познава достатъчно добре вашите емоции и поведение.

Подарява ви неподходящи подаръци

Важна е мисълта зад подаръка. Но ако при всеки празник партньорът ви подарява едни и същи неща, бижута, които никога не бихте носили, дрехи, които изобщо не са във вашия стил, или кухненски принадлежности, въпреки че не обичате да готвите, това може да ви накара да се запитате доколко добре ви познава.

Понякога подаръкът може да бъде толкова несъобразен с характера и предпочитанията на човека, че той да остане с впечатлението, че партньорът му изобщо не е мислил какво би го зарадвало.

Ако това се случва постоянно, човек може да се окаже в ситуация, в която се усмихва учтиво, докато всъщност изпитва разочарование.

Източник: Знаци, че партньорът не зачита чувствата ви