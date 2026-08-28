"Струваше си": Американка уби 11-месечното си дете след спор за попечителство

Жена беше призната за виновна за убийството на 11-месечния си син, след като го отвела в друг щат в нарушение на съдебно решение.

Детето - Бейзил Стоунър - е простреляно смъртоносно в каравана близо до Силвър Сити, Ню Мексико, съобщиха от прокуратурата на Шести съдебен окръг. Името му не беше посочено в официалното изявление, но впоследствие беше разкрито в GoFundMe кампания, създадена за баща му.

Майката на Бейзил - 36-годишната Маделин Вероник Дейли - е арестувана на 23 декември 2025 г. и първоначално обвинена в убийство от първа степен и насилие над дете.

Разследването установило, че Дейли отвела сина си от Уайоминг в Ню Мексико в нарушение на съдебна заповед, с която било предоставено спешно попечителство над детето на бащата.

Полицията чула изстрел от караваната

На 23 декември служители на шерифската служба в окръг Грант пристигнали в отдалечен имот край магистрала в Ню Мексико, след като разбрали, че срещу Дейли има обвинения за отвличане в Уайоминг.

Полицаите я открили в постройка за настаняване в имота и я видели да тича към намираща се наблизо каравана.

Докато служителите обграждали превозното средство и чакали заповед за претърсване, отвътре се чул изстрел. Те веднага влезли и установили, че Дейли е простреляла детето с 9-милиметров пистолет.

В клетвена декларация, цитирана от People, разследващите пишат, че "медицинските екипи са опитали да спасят детето, но не са успели заради огнестрелната рана в лицето".

Дейли попаднала в полезрението на властите, след като кандидатствала за работа. Потенциалният работодател извършил проверка на миналото ѝ и установил, че има издадена заповед за ареста ѝ по обвинение в отвличане, става ясно още от документа.

Казала, че стореното си е "заслужавало"

След ареста си Дейли заявила пред полицията, че смята, че постъпката си "е заслужавала", ако по този начин е гарантирала, че бащата на момчето и неговите роднини по бащина линия няма да имат достъп до него.

Тя твърдяла още, че вярвала, че Бейзил "щял да бъде в опасност и да бъде сексуално насилван, ако тя бе излязла от караваната", както и че "баща му никога не е искал да има нищо общо с него - финансово, физически или емоционално", отбелязват разследващите.

Тази седмица прокуратурата съобщи, че Дейли се е признала за виновна в убийство от първа степен.

Присъдата ѝ ще бъде произнесена на по-късна дата.

Към момента не е ясно какво се е случило с останалите обвинения срещу нея, свързани с насилие над дете и отвличане.