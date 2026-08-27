Тръмп сигурен: Русия няма да нападне територия на НАТО

Американският президентът Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин "няма да нападне“ територията на НАТО, като отхвърли медийните съобщения, че Вашингтон е обезпокоен от евентуални руски действия срещу Европа, съобщава AFP.

Коментарите на Тръмп дойдоха два дни след като директорът на ЦРУ Джон Ратклиф отпътува за Москва за изненадващи разговори, които според американските медии са имали за цел да предупредят Москва да не напада НАТО.

"Проведох добри разговори с него. Той няма да напада територия на НАТО“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, запитан дали руският президент се е съгласил да не предприема подобни действия.

Помолен да потвърди информациите, че Ратклиф е отправил предупреждение към Русия, Тръмп отговори: "Не искам да коментирам това, но те няма да нападнат“.

Тръмп също така омаловажи необходимостта от наказателни мерки срещу Русия заради търговията ѝ със съюзника Иран, след като администрацията му обяви "икономически Ден Д“ (решителна икономическа офанзива) срещу Техеран, в случай че той откаже да отвори Ормузкия проток.

"Досега смятам, че Русия се държи доста добре по отношение на Ормузкия проток“, каза американският президент.