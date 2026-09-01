Нова тежка нощ за Киев: Четирима загинали при руски удари, а сред ранените има дете

Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при нови руски въздушни атаки срещу Киев и околностите в ранните часове на деня. Това е шестият пореден ден на удари срещу украинската столица, предаде Reuters.

В Киев са загинали трима души, а петима са ранени, съобщиха украинските власти в Telegram. При атаката е избухнал пожар в нежилищен район на столицата.

Удари с дронове и ракети са нанесени и по Бориспил в Киевска област. Един човек е загинал, а деветима са ранени, сред които и дете. Засегнати са жилищна и бизнес сграда, съобщи областният управител Тимур Ткаченко.

В ранните часове на деня въздушна тревога е била обявена в почти цяла Украйна.

Шести пореден ден на атаки срещу Киев

Новите удари продължават серията от руски въздушни нападения срещу Киев и околностите, която вече продължава шест последователни дни и нарушава ежедневието на милиони хора, отбелязва Reuters.

Атаките идват на фона на продължаващите дипломатически опити за напредък към прекратяване на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел "задълбочен и конструктивен" телефонен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите му се работи по уточняването на дати за тяхно посещение в Украйна, насочено към постигане на напредък в мирните усилия.

Украински дронове атакуват и цели в Русия

На този фон продължават и украинските удари по руска територия.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила повече от десет дрона, насочващи се към руската столица.

В Самарска област, където се намират няколко големи петролни рафинерии, при въздушна атака са засегнати граждански обекти, съобщиха местните власти.

Нападение с дронове е предизвикало и пожар в пристанищния район на Уст Луга в Ленинградска област. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че силите за противовъздушна отбрана продължават да отблъскват атаката.

Изтребители бяха вдигнати по тревога в Латвия

Напрежението засегна и района на Балтийско море.

Мисията на НАТО за въздушно патрулиране е вдигнала по тревога изтребители в Латвия, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик в райони близо до Русия.

Русия и Украйна отричат да атакуват цивилни цели. Данните, предоставени от двете страни за последните удари, не могат да бъдат независимо потвърдени, пише БТА.