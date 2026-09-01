Нова тежка нощ за Киев: Четирима загинали при руски удари, а сред ранените има дете

Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при нови руски въздушни атаки срещу Киев и околностите в ранните часове на деня. Това е шестият пореден ден на удари срещу украинската столица, предаде Reuters.
В Киев са загинали трима души, а петима са ранени, съобщиха украинските власти в Telegram. При атаката е избухнал пожар в нежилищен район на столицата.
Удари с дронове и ракети са нанесени и по Бориспил в Киевска област. Един човек е загинал, а деветима са ранени, сред които и дете. Засегнати са жилищна и бизнес сграда, съобщи областният управител Тимур Ткаченко.
В ранните часове на деня въздушна тревога е била обявена в почти цяла Украйна.
Шести пореден ден на атаки срещу Киев
Новите удари продължават серията от руски въздушни нападения срещу Киев и околностите, която вече продължава шест последователни дни и нарушава ежедневието на милиони хора, отбелязва Reuters.
Атаките идват на фона на продължаващите дипломатически опити за напредък към прекратяване на войната.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел "задълбочен и конструктивен" телефонен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
По думите му се работи по уточняването на дати за тяхно посещение в Украйна, насочено към постигане на напредък в мирните усилия.
Украински дронове атакуват и цели в Русия
На този фон продължават и украинските удари по руска територия.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила повече от десет дрона, насочващи се към руската столица.
В Самарска област, където се намират няколко големи петролни рафинерии, при въздушна атака са засегнати граждански обекти, съобщиха местните власти.
Нападение с дронове е предизвикало и пожар в пристанищния район на Уст Луга в Ленинградска област. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че силите за противовъздушна отбрана продължават да отблъскват атаката.
Изтребители бяха вдигнати по тревога в Латвия
Напрежението засегна и района на Балтийско море.
Мисията на НАТО за въздушно патрулиране е вдигнала по тревога изтребители в Латвия, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик в райони близо до Русия.
Русия и Украйна отричат да атакуват цивилни цели. Данните, предоставени от двете страни за последните удари, не могат да бъдат независимо потвърдени, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.