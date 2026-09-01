Жена с два ножа уби човек и рани друг на "Таймс Скуеър"

Жена, въоръжена с два ножа, нападна хора на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк. При атаката е загинала 32-годишна жена, а 68-годишен мъж е ранен, съобщи полицията.
По данни на началника на нюйоркската полиция Джесика Тиш нападението е било произволно и непровокирано.
68-годишният мъж е бил намушкан в корема и е настанен в болница. Към момента няма повече информация за състоянието му.
Полицията застреля нападателката
Сигналът е подаден от минувачи, които първоначално опитали да разговарят с жената, съобщи кметът Зохран Мамдани.
След като ситуацията ескалирала, полицаите използвали електрошокови оръжия, а впоследствие простреляли нападателката.
По думите на Джесика Тиш жената заплашила служителите с думите: "Ще ви убия".
Кадри, разпространени онлайн, показват жена с два ножа, която се приближава към полицаите, преди да се чуят изстрели.
Атаката не се разглежда като терористична
Нападателката е 49-годишна жена от Куинс. Според полицията тя е имала психично разстройство.
Една от жертвите е била нападната, докато чакала на светофар на "Таймс Скуеър". Само около 20 секунди по-късно жената нападнала и втори човек.
Самоличността на жертвите няма да бъде разкрита, преди близките им да бъдат уведомени.
Разследването на мотива продължава, но към момента няма данни нападението да е свързано с тероризъм.
Районът на "Таймс Скуеър" е бил отцепен, а близките улици временно са затворени за движение, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.