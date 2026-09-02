След случая в Лайпциг: ЕС готви нов удар срещу руската военна машина

Външните министри на Европейския съюз обсъдиха днес как да реагират на обвиненията на Германия, че Русия стои зад неуспешния атентат със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг, съобщава ДПА.

Възможните мерки включват санкции срещу още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия, заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас в кулоарите на срещата на външните министри на страните членки на евроблока, провеждаща се в Уиклоу, в Ирландия.

По думите ѝ, към списъка потенциално могат да бъдат добавени още имена.

ЕС вече е одобрил 21 пакета от санкции срещу Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г. Мерките имат за цел да отслабят икономическите и военните възможности на Русия да продължи войната.

Калас обяви работата по нови наказателни мерки миналия месец, преди Германия публично да обвини вчера Русия за дрона, открит близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг на 4 август. Дронът не е избухнал, а Русия отрича да е замесена в атаката.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също заяви, че Русия трябва да очаква още санкции.

"Търсим начини да нанесем по-сериозен удар по военната машина на Русия“, каза тя на съвместна пресконференция в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Инциденти като този в Лайпциг на 4 август означават, че ЕС трябва да засили действията си, а това означава да бъде готов да реагира по-бързо и по-ефективно на безразсъдното поведение на Русия", отбеляза дипломатът.

Събралите се в Ирландия външни министри на ЕС изразиха солидарността си с Германия.

Калас отбеляза, че инциденти като този в Лайпциг могат да послужат като "зов за събуждане".

Министрите обсъдиха също така по-нататъшната подкрепа за Украйна, включително за противовъздушната ѝ отбрана, подготовката за предстоящата зима и финансирането на допълнителна помощ, както и възможното използване на замразените руски активи.

Външните министри на Украйна, Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и Швейцария също пристигнаха в Ирландия, за да участват в преговорите относно помощта за Киев.

Освен това се очакваше министрите от ЕС да обсъдят събитията в Близкия изток. / БТА