Крал Чарлз, Макрон и Бърнам ще разгледат предварително експозицията на гоблена от Байо

Крал Чарлз III, френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Анди Бърнам ще се запознаят с едно от най-значимите културни събития на годината, като разгледат гоблена от Байо в Британския музей, съобщава ВВС.

Посещението им днес предхожда публичното излагане на средновековния гоблен в Лондон, което започва на 10 септември.

Гобленът с дължина 70 метра, първоначално изработен в Англия, но съхраняван в продължение на векове във Франция, разказва историята на Норманското завоевание и битката при Хейстингс през 1066 г.

Президентът Макрон заяви, че предоставянето на това национално съкровище под наем до юли 2027 г. е "силен символ“ на тесните връзки между Обединеното кралство и Франция.

На крал Чарлз и кралица Камила, на Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс ван Хийл, както и на Еманюел и Брижит Макрон ще бъдат показани ключови сцени от гоблена, включително коронацията на крал Харолд и смъртта му в битка.

На събитието ще присъстват ученици от Обединеното кралство и Франция, като се очаква кралят и френският президент да произнесат речи по повод това историческо предоставяне на експоната.

Решението гобленът да бъде изпратен в Британския музей беше обявено от Макрон по време на държавното посещение на френския президент във Великобритания през юли 2025 г. като символ на силното партньорство между двете страни.

Съществуваха известни опасения, че преместването на крехкия гоблен може да доведе до повреди, но източници от френското правителство заявиха преди кралския оглед: "Условията за излагане в Британския музей са идеални“.

Френските власти приветстваха факта, че посетителите в Лондон ще могат да видят гоблена разстлан хоризонтално, а не изправен, тъй като се смята, че това е по-щадящо за запазването на нишките, извезани преди повече от 900 години.

Смята се, че последните сцени от гоблена са изгубени или унищожени, тъй като той невинаги е попадал в ръцете на грижовни собственици. През XVIII век, по време на Френската революция, той е спасен от нарязване за изработване на покривала за войнишки каруци.

По време на държавен банкет, даден от крал Чарлз в Уиндзор, Макрон заяви, че липсващият край на гоблена е символ на това, че "в голямата летопис на френско-британската история краят тепърва предстои да бъде написан и от нас зависи да го направим“.