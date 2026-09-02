Мъж се опита да пробута фалшиво евро в казино

31-годишен мъж е задържан в Исперих, след като опитал да пласира неистински евро банкноти в игрална зала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът е подаден около 00:50 ч. тази нощ от крупие, което приело от клиента две банкноти по 50 евро за заплащане на хазартна игра.

Малко по-късно мъжът предоставил още 200 евро с молба да му бъдат разменени на по-дребни банкноти.

При допълнителна проверка било установено, че парите са неистински реквизитни банкноти, предназначени за демонстрационни цели.

След предприети издирвателни действия мъжът е установен и задържан.

У него са намерени още две неистински банкноти от по 200 евро и една от 50 евро.

Последвали претърсвания на три адреса в Исперих, където полицията е открила над 1000 евро в неистински реквизитни банкноти от същия тип.

Задържаният е криминално проявен и осъждан.

По случая се води досъдебно производство.

По-рано тази година подобна неистинска банкнота от 200 евро беше открита и в оборота на хранителен магазин в град Завет, пише БТА.