Родител: Увеличаването на компенсацията не решава приема в забавачката

Увеличаването на компенсацията (на 320 евро - бел. ред.) за родители на деца, които не са приети в ясла или детска градина, няма да реши основния проблем. Това заяви ангажираната с темата майка Моника Василева в студиото на "България сутрин".

"За мен би било по-полезно детето ми да ходи на градина, да има място за градината или за яслата, без да получавам тези компенсации", коментира Василева.

Тя подчерта, че компенсацията не се полага на всички родители и може да бъде използвана за определени услуги, сред които лицензирана частна ясла или детска градина и детегледачка. По думите ѝ сериозен проблем остава забавянето на средствата.

Майката посочи, че в началото на септември все още не са изплатени сумите за май и юни, въпреки че са парите са били гласувани в края на август.

"Механизмът е основният проблем в изплащането на средствата, тъй като минава през много институции, минава през много разглеждания", каза Василева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според нея средствата трябва да се изплащат всеки месец или най-много с месец назад, тъй като родителите първоначално трябва сами да покриват таксите към частните заведения.

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Василева смята, че строителството и разширяването на детски градини няма да реши проблема с местата, ако няма достатъчно служители.

"Колкото и градини да построим, те ще са празни хамбари след време. Просто няма да има кой да работи в тях", заяви тя.

По думите ѝ в някои групи има над 25 деца, като често един педагог остава сам с тях след края на работното време на помощника.

"Крайно недостатъчно е. Един помощник-възпитател, като си тръгва в 16 часа, до 18 педагогът е сам", даде пример Василева.

По отношение на точковата система тя определи като проблемна промяната в критериите за адрес. Според нея дългогодишни жители на даден квартал могат да се окажат почти равнопоставени с хора, които тепърва се преместват там. "Точката за адрес не трябваше да се променя по този начин", коментира Василева.

В края на разговора тя подчерта, че увеличението на компенсацията не е достатъчно и родителите са натоварени и с административни процедури.