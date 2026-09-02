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Осуетиха план за отвличането на Килиан Мбапе

Групата е набелязала за отвличане и бизнесмени, както и рапър

02.09.2026 | 16:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Футболната звезда Килиан Мбапе е бил набелязан за отвличане от престъпна група в родната му Франция, съобщава “Льо Паризиен”.

Планът обаче е бил осуетен, след като полицията е арестувала 18-годишният Клеман Л., както и още един мъж, негов съучастник.

Освен капитана на френския национален тим и голмайстор на Реал (Мадрид), набелязани за отвличане са били бизнесмени, както и рапър, посочва БНР.

Клеман Л. е задържан под стража и поставен в изолация, докато предполагаемият му съучастник е освободен под съдебен контрол. Те са били арестувани на 21 август в Нантер (департамент От дьо Сен) за кражба.

18-годишният е заподозрян като поръчител на серия нападения в домовете на жертвите, както и на планирани или подготвяни отвличания, извършени или подготвяни в периода от 11 април до 19 август.

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Тагове:

Килиан Мбапе отвличане Франция
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