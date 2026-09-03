Г-20 постигнаха консенсус по глобалната технологична политика

Министрите на страните от Г-20 приключиха двудневната среща на министрите на иновациите в Чапъл Хил, Северна Каролина, като постигнаха консенсус относно управлението и прилагането на нововъзникващите технологии.

„Постигането на консенсус в Г-20 не е малко постижение, но темата за иновациите като двигател на растежа ни обедини в исторически момент на единство“, заяви американският министър на търговията Хауърд Лътник. По думите му споразумението дава на предприемачите увереност да инвестират, като същевременно гарантира, че правилата за интелектуалната собственост насърчават и защитават иновациите.

Съвместното становище, известно като „Принципите от Каролина за нововъзникващите технологии“, определя общи цели в шест ключови направления. Сред тях са политики, насърчаващи иновациите, използване на технологиите за създаване на възможности и просперитет, както и развитие на квалифицирана техническа работна сила. Принципите призовават страните членки да инвестират във фундаментални научни изследвания и да улесняват превръщането на научните разработки в реални продукти и услуги.

Рамката поставя акцент и върху политиките за интелектуална собственост, свързани с изкуствения интелект, създаването на стандарти за системите с ИИ и развитието на индустриалните иновации чрез инвестиции във веригите за доставки.

По време на срещата бяха представени и „Целите за просперитет чрез ИИ“ и „Пактът за просперитет чрез ИИ“, насочени към по-нататъшно развитие на техническите кадри в страните от Г-20 и разширяване на възможностите за партньорства с частния сектор.

Майкъл Крациос, директор на Службата за научна и технологична политика на САЩ, отбеляза, че визията разчита на гъвкави политически рамки, които да стимулират глобалния икономически растеж.

Срещата, организирана от американското Министерство на търговията и Службата за научна и технологична политика, включваше разговори с водещи представители на технологичния сектор, сред които Илон Мъск от „Тесла“ и „СпейсЕкс“, Дженсън Хуанг от „Енвидия“, Сам Олтман от „ОупънЕйАй“ и Марк Зукърбърг от „Мета“.

В срещата участваха представители на 20 държави и съюзи, сред които Турция, Китай, Европейският съюз, Русия и Великобритания.