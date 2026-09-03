Времето днес: Превалявания на много места в страната

Тази сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в София до 20 градуса по крайбрежието.

Преди обед облачността над страната ще бъде значителна, с превалявания в Дунавската равнина и над западните райони.

Следобед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по Северното Черноморие и в планините Рила и Пирин.

Максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, по морето – до 27-30 градуса, а за района на София – с няколко градуса по-ниски - 26-27 градуса, каза синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

По Черноморието преди обед ще бъде облачно, а следобед ще превалява на север от Варна. Вятърът ще бъде слаб.

Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Височината на вълните в северната част е около 1,5 метра, а по южната - два метра.

Над планините ще има значителна облачност с превалявания в Югозападна България, а следобед - и с прегърмявания. Максималните температури за деня, на височина над 2500 м, ще бъдат около 12-15 градуса, а на 1500 м - до 20 градуса.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи.

В неделя от север ще се спусне хладен въздух, който ще донесе значителна облачност и превалявания над Източна България.

В понеделник ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля.