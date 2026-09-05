Полицията застреля въоръжен с нож мъж на Бруклинския мост

Полицията в Ню Йорк застреля мъж, размахващ нож, след като той се покатерил по въжетата на Бруклинския мост и отказал да изпълни разпорежданията да хвърли оръжието, предаде Associated Press.

По данни на властите мъжът заявил пред пристигналия специализиран екип, че иска полицаите да го убият и че разполага с бомба.

Служителите използвали осигурителни колани, за да се закрепят към моста, и разговаряли с него около час. Те многократно му казвали, че искат да му помогнат и го призовавали да остави ножа.

Започнал да се спуска към полицаите

В един момент мъжът започнал бързо да се спуска по едно от въжетата на моста.

По думите на говорителя Джералд Даулинг полицаите били подредени точно под същото въже и започнали да отстъпват, но не можели да се отдалечат достатъчно бързо.

Когато мъжът се приближил на около десетина метра, протегнал ръка с нож, насочен към един от служителите.

Тогава полицай, който се намирал на пътното платно на моста, произвел един изстрел и го улучил.

След това служителите свалили мъжа и започнали да му оказват първа помощ. По-късно той е починал в болница.

Проверяват дали действително е имало бомба

Инцидентът е заснет от бодикамерите на полицаите.

Самоличността на мъжа не се разкрива. Освен ножа у него е било намерено фенерче.

Разследването продължава и към момента не е потвърдено дали е имало взривно устройство.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че първоначалният сигнал на 911 е бил за човек, който изглежда се опитва да скочи от моста.

Бруклинският мост беше временно затворен, а движението блокирано заради операцията.

Случаят идва само дни след друга тежка атака в Ню Йорк, при която жена намушка двама души на "Таймс Скуеър", а след това беше застреляна от полицията, пише БТА.