Полицията застреля въоръжен с нож мъж на Бруклинския мост

Полицията в Ню Йорк застреля мъж, размахващ нож, след като той се покатерил по въжетата на Бруклинския мост и отказал да изпълни разпорежданията да хвърли оръжието, предаде Associated Press.
По данни на властите мъжът заявил пред пристигналия специализиран екип, че иска полицаите да го убият и че разполага с бомба.
Служителите използвали осигурителни колани, за да се закрепят към моста, и разговаряли с него около час. Те многократно му казвали, че искат да му помогнат и го призовавали да остави ножа.
Започнал да се спуска към полицаите
В един момент мъжът започнал бързо да се спуска по едно от въжетата на моста.
По думите на говорителя Джералд Даулинг полицаите били подредени точно под същото въже и започнали да отстъпват, но не можели да се отдалечат достатъчно бързо.
Когато мъжът се приближил на около десетина метра, протегнал ръка с нож, насочен към един от служителите.
Тогава полицай, който се намирал на пътното платно на моста, произвел един изстрел и го улучил.
След това служителите свалили мъжа и започнали да му оказват първа помощ. По-късно той е починал в болница.
Проверяват дали действително е имало бомба
Инцидентът е заснет от бодикамерите на полицаите.
Самоличността на мъжа не се разкрива. Освен ножа у него е било намерено фенерче.
Разследването продължава и към момента не е потвърдено дали е имало взривно устройство.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че първоначалният сигнал на 911 е бил за човек, който изглежда се опитва да скочи от моста.
Бруклинският мост беше временно затворен, а движението блокирано заради операцията.
Случаят идва само дни след друга тежка атака в Ню Йорк, при която жена намушка двама души на "Таймс Скуеър", а след това беше застреляна от полицията, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.