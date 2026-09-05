Депутат от управляващата партия в Мексико е открит застрелян

Депутат от управляващата в Мексико партия МОРЕНА е открит мъртъв с огнестрелна рана в източния щат Веракрус, предаде Reuters.

Зениазен Ескобар, който представлява богатия на петрол крайбрежен щат, е намерен мъртъв в автомобила си с поне една огнестрелна рана.

Главният прокурор на Веракрус Лисбет Хименес заяви, че по случая се води разследване, но не предостави повече подробности.

Генералният секретар на щата Рикардо Ахуед посочи, че по автомобила на депутата не са открити видими следи от насилие.

Случаят идва по-малко от година преди изборите

Смъртта на Ескобар идва в момент, когато Мексико се подготвя за избори на 6 юни догодина за кметове, местни парламенти, общински съвети и губернатори.

Предишни избори в страната бяха белязани от насилие, свързано с организирани престъпни групи.

По данни на правозащитници само през юли са регистрирани най-малко 30 случая на политическо-криминално насилие в 11 мексикански щата.

Сред тях са заплахи, убийства, въоръжени нападения, опити за убийство, изчезвания и отвличания. 14 от случаите са убийства.

Организираната престъпност остава сериозен риск

Националният избирателен орган предупреди, че организираната престъпност представлява една от най-сериозните заплахи за демократичните процеси в страната.

В миналото са регистрирани случаи на въоръжени лица, които са опитвали да сплашват избиратели или да ги принуждават да гласуват по определен начин.

Отчитани са и кражби и унищожаване на изборни материали.

Разследването на смъртта на Зениазен Ескобар продължава.