Българка е засегната от нарушенията на полетите след изригването на Анак Кракатау

Българска гражданка е засегната от нарушенията на въздушния трафик след изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, съобщиха от Министерството на външните работи.
Жената се намира в Истанбул, в добро състояние е и поддържа връзка с българските дипломатически представители.
Към момента в МВнР не са постъпвали други сигнали от българи във връзка със ситуацията.
От външното министерство посочват, че следят развитието на обстановката и препоръчват на българските граждани, които пътуват към засегнатия регион или вече се намират там, предварително да проверяват разписанията на избраните превозвачи за промени или отменени транспортни услуги, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.