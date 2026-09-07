Българка е засегната от нарушенията на полетите след изригването на Анак Кракатау

Българска гражданка е засегната от нарушенията на въздушния трафик след изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, съобщиха от Министерството на външните работи.

Жената се намира в Истанбул, в добро състояние е и поддържа връзка с българските дипломатически представители.

Към момента в МВнР не са постъпвали други сигнали от българи във връзка със ситуацията.

От външното министерство посочват, че следят развитието на обстановката и препоръчват на българските граждани, които пътуват към засегнатия регион или вече се намират там, предварително да проверяват разписанията на избраните превозвачи за промени или отменени транспортни услуги, пише БГНЕС.