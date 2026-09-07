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Българка е засегната от нарушенията на полетите след изригването на Анак Кракатау

Жената се намира в Истанбул, в добро състояние е

07.09.2026 | 13:00 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българска гражданка е засегната от нарушенията на въздушния трафик след изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, съобщиха от Министерството на външните работи.

Жената се намира в Истанбул, в добро състояние е и поддържа връзка с българските дипломатически представители.

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Към момента в МВнР не са постъпвали други сигнали от българи във връзка със ситуацията.

От външното министерство посочват, че следят развитието на обстановката и препоръчват на българските граждани, които пътуват към засегнатия регион или вече се намират там, предварително да проверяват разписанията на избраните превозвачи за промени или отменени транспортни услуги, пише БГНЕС.

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