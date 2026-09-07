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Сръбското правителство предлага разпускане на парламента

Вучич готви избори през октомври

07.09.2026 | 13:15 ч. Обновена: 07.09.2026 | 13:32 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Правителството на Сърбия ще проведе извънредно заседание днес, след което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на Народната скупщина, съобщиха от сръбското правителство.

Заседанието е насрочено за 15:30 ч. местно време. След края му Мацут ще се обърне към обществеността и ще представи предложението за разпускане на парламента.

Тази стъпка е необходима, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

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Президентът Александър Вучич вече заяви, че вотът може да се проведе на 18 или 25 октомври. По думите му изборите ще бъдат насрочени най-късно на 9 или 10 септември.

Съгласно сръбското законодателство парламентарните избори се насрочват от президента. Между датата на насрочването и провеждането им трябва да има минимум 45 и максимум 60 дни, пише БГНЕС.

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Тагове:

сърбия правителство александър вучич избори
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