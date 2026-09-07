Сръбското правителство предлага разпускане на парламента

Правителството на Сърбия ще проведе извънредно заседание днес, след което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на Народната скупщина, съобщиха от сръбското правителство.

Заседанието е насрочено за 15:30 ч. местно време. След края му Мацут ще се обърне към обществеността и ще представи предложението за разпускане на парламента.

Тази стъпка е необходима, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Президентът Александър Вучич вече заяви, че вотът може да се проведе на 18 или 25 октомври. По думите му изборите ще бъдат насрочени най-късно на 9 или 10 септември.

Съгласно сръбското законодателство парламентарните избори се насрочват от президента. Между датата на насрочването и провеждането им трябва да има минимум 45 и максимум 60 дни, пише БГНЕС.