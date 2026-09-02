BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 107

Хари и Меган ще са в Англия следващите 15 години

Принцът иска децата му да учат там

02.09.2026 | 19:07 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появи се нова информация за завръщането на принц Хари и Меган Маркъл в Англия. Според източник, той, съпругата му и децата им ще прекарат в страната следващите 12-15 години. Източникът е приятел на Хари и той казва, че принцът иска децата му да получат образованието си във Великобритания.

"Начинът, по който той го вижда - той ще бъде тук за следващите 12-15 години минимум. Той вижда себе си като баща на пълен работен ден и той ще бъде тук за тях, като прекарва всяка събота, като гледа как Арчи играе ръгби. Това е дневният ред. Той и Меган са най-добрите и най-отдадени родители. Те са хора, които казват на децата си: "Без таблети (екрани) на масата за вечеря"", обяснява източникът на "Daily Mail".

Но Маркъл и Хари няма да се връщат към кралските си задължения. Не се интересуват от кралския живот.

Още за плановете им и отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Меган Маркъл принц Хари Англия деца
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem