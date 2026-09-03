Тръмп заклейми Хари и Меган, не би разговарял повече с тях

Доналд Тръмп отново разкритикува остро принц Хари и Меган Маркъл като ги обвини, че са се държали ужасно с принц Уилям. Американският президент е категоричен, че повече "никога няма да разговаря" с конфликтната двойка.

Пак обвинения към Меган

Американският президент също така до голяма степен хвърли вината за разрива с кралското семейство върху херцогинята на Съсекс, обвинявайки я, че оказва "ужасно“ влияние върху британския си съпруг.

Поредната му атака дойде 24 часа след като заяви, че "не би ги приел обратно“ след изненадващото им завръщане във Великобритания.

В разговор с водещата на GB News Бев Търнър, Тръмп отбеляза, че семейство Съсекс е извършила "твърде много ужасни неща“, за да бъдат приети обратно с лекота.

Фактът, че кралят наскоро се е срещнал с Хари и Меган, показва, че Чарлз е "много по-добър човек от мен“, каза Тръмп.

"Аз не бих го направил. Щях да кажа: "Забравете за това. Лично аз не бих ги приел обратно. Твърде много омраза, твърде много наистина лоши неща", каза Тръмп по адрес на Хари и Меган.

Меган и Хари се завърнаха във Великобритания след шестгодишно отсъствие, а президентът заяви, че се радва, че са напуснали САЩ.

"Първо, смятам, че крал Чарлз е чудесен човек - той ми е приятел. Хари написа книга, която беше толкова лоша, а тя му оказа ужасно влияние. Това, което тя му причини, е недопустимо", каза още главнокомандващият на САЩ.

Тръмп подчерта, че отношението на двойката към брат на Хари - престолонаследникът принц Уилям също е било ужасно.

"Нещата, които каза аз не бих ги казал, но това си е мое мнение. Сигурно греша, но аз не бих го приел обратно. Никога повече не бих разговарял с него", категоричен е Тръмп.

Ще има ли помирение

Търнър отбеляза, че макар да изглежда, че "няма никакви отношения“ между принц Хари и принц Уилям, кралят сякаш е "протегнал ръка за помирение“ към сина и снаха си, на което Тръмп каза, че кралят е добър човек.

"Аз не бих го направил", откровен е президентът.

След това Търнър се пошегува: "Но Вашите деца вероятно не биха постъпили така, както Хари постъпи с баща си – отношенията са различни.“

Тогава Тръмп се засмя и ѝ каза: "Е, надявам се, че не!“

Продължавайки да хвали краля, американският президент си припомни скорошното посещение на монарха в САЩ и това как "всички са го обикнали“.

"Ако бях на мястото на крал Чарлз, нямаше да ги приема обратно. Прекалено много неща се случиха. Той беше тук преди няколко месеца и всички в Америка го обикнаха. Говори пред Конгреса и всички го харесаха. Той е страхотен човек. Освен това е мой дългогодишен приятел. Познавах го като принц Чарлз, познавам го и като крал Чарлз. Той е невероятен и се бори с много тежка ситуация, свързана със здравето му, а малцина биха имали смелостта да постъпят така, както той постъпи", похвали Тръмп краля.

Президентът Тръмп приветства новината за изненадващото завръщане на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания.

Коментирайки решението на херцозите на Съсекс да напуснат дома си в Монтесито и да се върнат във Великобритания, преди седмици Тръмп заяви: "Радвам се за това.“

"Смятах, че се отнасяха с голямо неуважение към кралското семейство. Не ми хареса начинът, по който тя се държеше“, каза Тръмп пред репортери по повод Хари и Меган.

"Смятах, че тя прояви ужасно неуважение към кралицата и към крал Чарлз“, каза Тръмп относно поведението на Меган и решението на двойката да се оттегли от кралските си задължения преди шест години.

Миналия месец Хари и Меган съобщиха на крал Чарлз, че ще се върнат във Великобритания заедно с децата си – седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет, на които предстои да започнат училище там тази седмица.

В момента херцозите на Съсекс пребивават във Великобритания за "продължителен период“, след като пристигнаха в страната на 26 август.

Говори се, че семейството оглежда имот в района на Котсуолдс.