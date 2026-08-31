Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков призова по украинския въпрос да не се вярва на измислици в западните медии, а на реалностите на фронта. Той коментира публикации в западни медии, според които при посещението по-рано в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф уж е предложил провеждането на тристранна среща за Украйна.

„В момента и по-малко уважаваните издания, и по-уважаваните издания, както и някогашните уважавани издания не се гнусят от никакви измислици. Отнасяйте се към това като към рутинни контакти по линия на специалните служби“, заяви представителят на Кремъл.

„Изхождайте от това, че основите на нашата външна политика, а още повече политиката ни в контекста на Украйна, се определят от президента Владимир

Путин. Помнете кой оглавява нашата преговорна група и кой участва в нея. И изхождайте от тези реалности. А най-вече – изхождайте от реалностите, които се формират на фронтовете“, добави той.

Дали европейците ще признаят резултатите от руските избори е "въпрос от изключителна важност" за Москва, заяви прессекретарят на руския президент в коментар за телеграм канала Yunashev Live, цитиран от ТАСС.

Кризата в Украйна е била обсъдена по време на разговорите на руския президент Владимир Путин с китайския президент Си Дзинпин, но не е била сред централните теми.

Опити за намеса във вътрешните работи на Русия от страна на различни държави винаги е имало и ще продължат; "това е очевидно.", заяви той.

Русия вече има значителен опит в противодействието на заплахите от европейски държави по време на избори: "Със сигурност вече имаме значителен опит в противодействието на тези атаки."

Русия приветства усилията на всяка държава за разрешаване на украинския конфликт: "Приветстваме усилията на всяка държава, която може да даде някакъв принос за уреждането, но засега киевският режим не е склонен, така да се каже, да се поддава на влиянието на каквито и да било посредници."

Москва е готова да приеме украинския президент Володимир Зеленски за разговори по украинския конфликт, а позицията на Русия по този въпрос не се е променила.

"Президентът Путин каза, че ако Зеленски иска преговори, може да дойде в Москва. Но ако говорим за тристранна среща на върха, е необходимо само да се финализират някои споразумения. Самите споразумения, разбира се, трябва да бъдат разработени чрез много трудни преговори. Нищо не се е променило.", каза той.