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Песков призова по украинския въпрос да се изхожда от реалностите на фронта

Кризата в Украйна е била обсъдена по време на разговорите на Путин със Си Дзинпин, но не е била сред централните теми

31.08.2026 | 21:54 ч. Обновена: 31.08.2026 | 21:54 ч. 13
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков призова по украинския въпрос да не се вярва на измислици в западните медии, а на реалностите на фронта. Той коментира публикации в западни медии, според които при посещението по-рано в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф уж е предложил провеждането на тристранна среща за Украйна.

„В момента и по-малко уважаваните издания, и по-уважаваните издания, както и някогашните уважавани издания не се гнусят от никакви измислици. Отнасяйте се към това като към рутинни контакти по линия на специалните служби“, заяви представителят на Кремъл.

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„Изхождайте от това, че основите на нашата външна политика, а още повече политиката ни в контекста на Украйна, се определят от президента Владимир

Путин. Помнете кой оглавява нашата преговорна група и кой участва в нея. И изхождайте от тези реалности. А най-вече – изхождайте от реалностите, които се формират на фронтовете“, добави той.

Дали европейците ще признаят резултатите от руските избори е "въпрос от изключителна важност" за Москва,  заяви прессекретарят на руския президент в коментар за телеграм канала Yunashev Live, цитиран от ТАСС.

Кризата в Украйна е била обсъдена по време на разговорите на руския президент Владимир Путин с китайския президент Си Дзинпин, но не е била сред централните теми.

Опити за намеса във вътрешните работи на Русия от страна на различни държави винаги е имало и ще продължат; "това е очевидно.", заяви той. 

Русия вече има значителен опит в противодействието на заплахите от европейски държави по време на избори: "Със сигурност вече имаме значителен опит в противодействието на тези атаки."

Русия приветства усилията на всяка държава за разрешаване на украинския конфликт: "Приветстваме усилията на всяка държава, която може да даде някакъв принос за уреждането, но засега киевският режим не е склонен, така да се каже, да се поддава на влиянието на каквито и да било посредници."

Москва е готова да приеме украинския президент Володимир Зеленски за разговори по украинския конфликт, а позицията на Русия по този въпрос не се е променила.

"Президентът Путин каза, че ако Зеленски иска преговори, може да дойде в Москва. Но ако говорим за тристранна среща на върха, е необходимо само да се финализират някои споразумения. Самите споразумения, разбира се, трябва да бъдат разработени чрез много трудни преговори. Нищо не се е променило.", каза той. 

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