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Украйна договаря 1000 ракети за системи "Пейтриът" от съюзниците си

Това ще стане със заем от ЕС

09.09.2026 | 11:27 ч. 39
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украйна е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите "Пейтриът" от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Ройтерс.

В изказване по време на среща на Контактната група за отбраната на Украйна Хмара също така каза, че по-голяма част от ракетите ще бъдат доставени едва през следващите години, и призова за по-спешна помощ.

В коментари, публикувани по-късно от украинското министерство на отбраната, министърът заяви, че Украйна иска от западните си партньори да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана от запасите си.

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Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 млрд. долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, посочва Ройтерс.
(БТА)

 

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Тагове:

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