Главният шпионин на Зеленски ли постави капан за "Желязната лейди" на Украйна?

"Искаме да пробием мнозинството." Според тайни записи, публикувани от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на Украйна, това е била директивата, която Юлия Тимошенко е дала на група депутати, на които уж е платила, за да саботират "Слугата на народа", управляващата политическа партия в страната. Схемата, разкрита по време на акция през януари, при която в офиса ѝ са открити 40 000 долара в брой, е била предназначена да парализира Върховната рада и да блокира важни назначения в отбраната. Сега освободена под гаранция от 33 милиона гривни (770 000 долара), Тимошенко е изправена пред обвинения, които я представят не само като корумпиран служител, но и като активен саботьор на държавата. "Медуза" обобщава репортажите по нейния случай от "Украинска правда" и поглежда назад към кариерата на жена, която е била неразделна част от украинската политика в продължение на три десетилетия, както на високи постове, така и зад решетките.

Тимошенко настоява, че е била хваната в капан от депутата Игор Копитин, твърдейки, че той се е нуждаел от известна цел, за да погребе собствения си случай пред бюрото, въпреки че няма публичен запис за подобни обвинения срещу него. "Украинска правда" съобщава, че Копитин е и активен капитан в Главното управление на разузнаването на Украйна и близък сътрудник на Кирило Буданов, бившият началник на разузнаването, който наскоро стана началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Според източници, Копитин е инсталирал оборудване за наблюдение в централата на политическата партия на Тимошенко, "Батькивщина". Подслушванията предполагаемо са заснели Тимошенко да организира система за подкупи, в която депутатите получавали по 10 000 долара на месец, за да гласуват срещу различни правителствени инициативи, координирани чрез приложението за криптирани съобщения Signal.

Предполагаемият подкуп изглежда е насочен специално към нарушаване на кадровите промени в изпълнителната власт на Украйна. Обискът в офиса на Тимошенко се е състоял същата вечер, в която Радата не е одобрила голямо преустройство на правителството, включително назначаването на министъра на цифровата трансформация Михайло Федоров за нов министър на отбраната. Според разследващите, целта на Тимошенко е била да набере достатъчно депутати от партията на Зеленски, "Слуга на народа", за да лиши президента от работещо мнозинство. Забавените назначения са били осъществени на следващия ден, след като Буданов лично се е намесил, за да осигури необходимите гласове.

Остават въпроси относно източника на финансирането на Тимошенко, тъй като се смята, че конфискуваните 40 000 долара са само малка част от необходимия капитал за схемата.

"Украинска правда" очертава няколко теории, циркулиращи в Киев. Едната предполага, че предшественикът на Буданов, Андрей Йермак, може да е използвал Тимошенко, за да отслаби съперниците си. Друга теория сочи към олигарха Игор Коломойски, който реагира на новината за ареста на Тимошенко с забележката:

"Цялата тази суматоха около 40 хиляди, а те трябваше да се погрижат за възрастна жена?"

Трета теория предлага "руско финансиране", отбелязвайки, че Тимошенко критикува задълбочаващата се зависимост на Украйна от Запада след войната, въпреки че няма преки доказателства, които да свързват парите с Москва.

Случаят с подкупа бележи още един критичен момент за политик, чиято кариера обхваща разпадането на СССР и лишаването от свобода по времето на Виктор Янукович. Някога известна като "Газова принцеса" заради доминирането си в енергийния сектор на Украйна през 90-те години, Тимошенко многократно се е преоткривала, за да оцелее.

За разлика от предишни политически заредени процеси, това разследване е процедурно "отворено и затворено", според източници на "Украинска правда" в украинските антикорупционни агенции. С документиран паричен превод и ясни доказателства за подслушване, вътрешни лица смятат, че това преследване – за разлика от дузината наказателни дела, с които Тимошенко се е сблъсквала преди – е много вероятно да доведе до осъдителна присъда.