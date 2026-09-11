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Нидерландски автобус катастрофира в Швейцария, има загинали (СНИМКИ)

Инцидентът е станал в кантона Граубюнден

11.09.2026 | 09:31 ч. Обновена: 11.09.2026 | 11:44 ч. 5

Снимки: БГНЕС

Снимки: БГНЕС

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Няколко души са загинали, а други са били ранени при автобусна катастрофа в Източна Швейцария, съобщи полицията в публикация в Екс, предадоха ДПА и Ройтерс.

Инцидентът е станал в кантона Граубюнден, между градовете Зуш и Цернец.

Автобусът е бил от Нидерландия, съобщават швейцарски медии. С него е пътувала група от 48 души, заяви говорителка на нидерландската асоциация на туристическата индустрия ANVR пред медийния портал Блик.

"Дълбоко сме натъжени от случилото се. Това е ужасна катастрофа", заяви тя.

Снимки от мястото на инцидента показват преобърнатия автобус, лежащ на една страна в поле край пътя.

На място са пристигнали множество аварийни и пожарни екипи, както и няколко хеликоптера.
(БТА)

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