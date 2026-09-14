Тръмп обвини Украйна, че повишава цените на енергията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да спре да атакува рафинерии за дизелово гориво в рамките на контраофанзивните операции на армията си срещу Русия, като заяви, че тези атаки допринасят за недостига на дизел в световен мащаб, съобщава Euronews.

“Зеленски трябва да направи едно нещо. Трябва да спре да удря обекти за производство на дизелово гориво в Русия“, заяви Тръмп пред репортери и добави: “Нека поразява цели, но не и дизелови мощности, защото така предизвиква недостиг на дизел”.

Тръмп направи това изявление в Ирландия, където е на 48-часово посещение, главно за да присъства на турнира по голф "Irish Open“, провеждан в неговия частен голф комплекс и хотел в Дунбег, графство Клеър.

Той сякаш посочи военните действия на Украйна срещу Русия като основна причина за рязкото покачване на цените на енергията, въпреки че експертите сочат като главен виновник войната на Израел срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток – през който обикновено преминават 20% от световния петрол.

Тръмп отбеляза, че Украйна има "множество други цели“ за поразяване, и посочи, че стратегията на Киев да атакува петролните и газовите запаси на Москва в отговор на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. "вреди на света“.

Износът на дизел е намалял

Според доклад, публикуван в петък от Международната агенция по енергетика (МАЕ), нетният износ на дизел и газьол от страните от Персийския залив през август е възлизал на “малко над една четвърт“ от обемите, отчитани преди началото на войната с Иран през февруари, съобщава АР.

“Смущенията в руската система за преработка на петрол и почти пълното спиране на износа на петролни продукти вследствие на засилените украински атаки допълнително задълбочиха тези загуби“, отбелязват от МАЕ. Агенцията допълва, че през февруари общият нетен износ на дизел и газьол от Персийския залив и Русия е “формирал близо 45% от световната търговия по море“.

Киев твърди, че руската петролна индустрия както финансира, така и пряко захранва с гориво продължаващата вече повече от четири години инвазия на Москва в Украйна.

През последните седмици Русия засили въздушните си удари срещу Украйна, използвайки балистични ракети и реактивни дронове, за да пробие украинската отбрана. Атаките на Москва са насочени към енергийната мрежа на Украйна в навечерието на зимата, като според официални лица целта им е да деморализират цивилното население.

Обединена Ираландия

Междувременно Дъблин си отдъхна след успешна поредица от дипломатически срещи с Тръмп, които завършиха с призива му за обединена Ирландия.

Тръмп се срещна с ирландския министър-председател Михол Мартин в рамките на посещението си. В неделя вечер той трябва да връчи трофея на победителя в турнира, преди да се завърне във Вашингтон.

Тръмп многократно е повдигал въпроса за евентуално обединяване на Република Ирландия и Северна Ирландия (част от Обединеното кралство) в една държава в бъдеще, включително по време на 45-минутна реч в резиденцията на американския посланик в парка "Финикс“ в Дъблин.

Той заяви, че е "естествено Северът и Югът да се обединят“.

"Винаги съм обичал ирландския народ. Просто ми се струва, че имате Северна Ирландия и имате Ирландия. Струва ми се, че едно от най-естествените неща на света е те да се обединят“, каза Тръмп пред репортери след срещата си с Михол Мартин в събота.

Тръмп е повдигнал темата за обединена Ирландия и в разговор с ирландския президент Катрин Конъли - политик от левицата, която в миналото многократно е критикувала американския си колега и дори го е наричала "побойник“.

Президентът Конъли подари на Тръмп книга със стихове на поета Майкъл Лонгли, роден в Белфаст. Творчеството на Лонгли, смятан за един от "най-добрите поети, които Ирландия е създала“, обхваща теми като любовта, войната, природата и изкуството.