Октоберфест 2026 се задава: Какви правила трябва да спазват посетителите?

Следващата събота, когато кметът на Мюнхен Доминик Краузе отвори първото буре с бира на градската поляна "Терезиенвизе", отново ще отекне прочутият възглас "O'zapft is" ("Отворено е"), бележейки началото на Октоберфест 2026. От събота, 19 септември, до неделя, 4 октомври, на Октоберфест - световноизвестния германски фестивал на бирата и народните традиции - се очакват над шест милиона посетители.

Те обаче трябва да спазват някои важни правила.

Канабис

Октоберфест в Мюнхен е зона, свободна от канабис.

Още през юли 2024 г. баварският парламент прие закон за ограничаване на последиците от употребата на канабис (*Bayerische Cannabisfolgenbegrenzungsgesetz*), с който се забранява консумацията на канабис на определени места.

Всеки, хванат да пуши канабис на територията на фестивала, е заплашен от глоба в размер на 1500 евро, а при повторно нарушение сумата може да надхвърли 5000 евро.

В официалния окончателен доклад за миналата година полицията в Мюнхен отчете общо 27 нарушения на забраната за канабис по време на Октоберфест. Притежанието на канабис е разрешено, стига пълнолетните лица да спазват законовия лимит от 25 грама, валиден за цялата страна.

Пушенето на тютюн е разрешено на територията на фестивала и в бирените градини, въпреки че от 2010 г. в бирените шатри действа строга забрана за пушене. Повечето шатри обаче разполагат със специално обособени зони за пушене или балкони.

За неспазване на правилата са предвидени глоби в размер до 1000 евро.

Правила за деца

Колкото и оживена да е атмосферата сред халбите с бира, музиката и захарния памук, законът не прави изключения за най-малките посетители.

Всеки, който се разхожда из панаирната зона с детска количка, трябва да следи часа. От неделя до петък децата в колички са добре дошли до 18:00 ч. След това става твърде пренаселено - и съответно опасно. Правилата са още по-строги в съботните дни и на 3 октомври, когато детските колички са напълно забранени от съображения за безопасност. Що се отнася до защитата на непълнолетните, организаторите поставят ясни граници.

За най-малките вечерта в бирената шатра приключва в 20:00 ч. Децата под шестгодишна възраст, дори и придружени от родителите си, трябва да напуснат шатрите в този час. За деца и младежи под 16 години важи правилото, че след 20:00 ч. нямат право да пребивават на територията на фестивала без законен настойник. Лицата на 16 или 17 години могат да останат на мястото до края на работното време без родителите си - макар че в някои шатри, като "Käfer" или "Weinzelt", вечерта приключва в полунощ.

Всеки, който пристига на фестивала ("Wiesn") с велосипед, електрическа тротинетка, обикновена тротинетка, скейтборд или ролери, трябва да ги остави пред входа на фестивалната зона. Те не се допускат на самата територия на събитието.

Всеки, който след това се качи на електрическа тротинетка или велосипед, трябва да помни, че важат същите ограничения за алкохол, както и за моторните превозни средства. При концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 промила (0,5‰) нагоре рискувате глоба от 500 евро, две наказателни точки в шофьорската книжка и евентуална забрана за шофиране за един месец.

Кокаин

Кокаинът е сред най-често засичаните незаконни наркотици на Октоберфест. Само през 2025 г. около 100 души са били заловени да го употребяват.

Баварската служба за криминални разследвания (BLKA) съобщи през април 2025 г., че броят на нарушенията, свързани с кокаин в Бавария, е нараснал от 2148 през 2020 г. на 3972 през 2024 г.- увеличение с близо 85% за четири години. Агенцията отбеляза, че "вълната от употреба на кокаин" в цяла Германия се усеща и в Бавария.

Цифрите растат и в Мюнхен. През 2025 г. са регистрирани 1396 нарушения, свързани с кокаин или крек, спрямо 1227 през 2024 г. - увеличение с 13,8%.

Забрана за състезания по надпиване

Въпреки всички правила, хората, разбира се, имат право да се забавляват на Октоберфест, но организаторите поставят ясна граница между оживената атмосфера и загубата на контрол. Състезанията по надпиване, при които гостите изпиват своята халба ("Maß") възможно най-бързо или се подтикват взаимно към прекомерна употреба на алкохол, не са желани. Всеки, който започне да се катери по масите или пейките и застрашава останалите посетители, рискува да бъде изведен от шатрата.

През 2026 г. посетителите на Октоберфест отново ще трябва да се бръкнат дълбоко в джоба, тъй като бирата става все по-скъпа.

Цената на една халба ("Maß") вече варира между 14,80 и 15,90 евро. Това означава, че средната цена е с 2,38% по-висока в сравнение с миналата година.

На посетителите също така се напомня да спазват добрия тон и правилата, докато се наслаждават на празника по подобаващия начин - с гръмкото "Ein Prosit der Gemütlichkeit!" (Наздраве за доброто настроение!).