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Иран представи условията си за подновяване на преговорите със САЩ

Размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада

19.09.2026 | 22:25 ч. 1
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Иран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ пред посредниците, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи за “Ал Джазира”.

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Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада, заяви Резаи.

Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници, а Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп. (БТА)

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