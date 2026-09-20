Манчестър Юнайтед бе на крачка от срамна загуба, но се спаси в края

Манчестър Юнайтед се спаси драматично от нелепа загуба при гостуването си на Фулъм в среща от 5-ия кръг на Висшата лига на Англия. Хората Майкъл Карик едва не отстъпиха при визитата си в Лондон след доста странен автогол на Лисандро Мартинес, пише gol.bg. В крайна сметка Матеуш Куня спаси точката за гранда от Манчестър.

"Червените дяволи" имаха превъзходство през по-голямата част от мача, но бяха на косъм да регистрират трета поредна загуба в турнирите на домашната сцена в Англия. Гостите отправиха цели 27 удара по посока на вратата на Бернд Лено. Само 6 от тези шутове обаче се оказаха в очертанията на рамката. Ман Юнайтед изпълни и 13 корнера.

Така се стигна до 63-ата минута, когато защитникът Лисандро Мартинес си заби нелепия автогол.

Все пак усилията на гостите се увенчаха с успех в 89-ата минута.