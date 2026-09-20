Украйна обвини културните центрове "Руски домове“ в пропаганда и шпионаж

Външният министър Андрий Сибига заяви, че Украйна официално е призовала правителствата по света да ограничат дейността или да закрият руските държавни културни центрове, като обвини мрежата, че се използва за дезинформация, дестабилизация и шпионаж.

Сибига посочи конкретно "Россотрудничество“ - руската държавна агенция, която управлява т.нар. "Руски домове“ в чужбина и отбеляза, че Москва използва културни и хуманитарни институции като част от по-мащабна кампания за влияние върху общественото мнение извън пределите на Русия.

"Когнитивният аспект на съвременната война не бива да се подценява“, заяви украинският външен министър, като изтъкна, че Русия води глобална битка за общественото мнение чрез мрежа от организации и комуникационни канали.

Украйна се е свързала с правителства по целия свят и е представила аргументи, както ги определи Сибига, за ограничаване на дейността на тези центрове или за пълното им закриване, съобщава Kyiv independent.

Култура и пропаганда

Той посочи, че "Руските домове“ продължават да функционират в поне седем европейски държави, като същевременно поддържат още по-обширна мрежа в Африка, Азия и Южна Америка.

"Нашият общ европейски дом не е място за "Руски домове“, разпространяващи военна пропаганда“, заяви Сибига.

Коментарът му идва след решението на Германия да затвори "Руския дом“ в Берлин като част от реакцията си на опита за атака с дрон с експлозив на летище "Лайпциг-Хале“ през август - инцидент, за който Берлин обвини Русия.

На 1 септември германското правителство официално посочи Русия като отговорна за случилото се, позовавайки се на данни от своите разузнавателни служби, партньорски агенции и разследвания. Впоследствие Берлин нареди затварянето на оставащото руско генерално консулство в Бон и прекрати споразумението, уреждащо дейността на „Руския дом“ в Берлин.

Центърът в Берлин се управлява от "Россотрудничество“ – организация, която е обект на санкции от страна на Европейския съюз от 2022 г. Германия освободи служителите и нареди на изпратения от Русия персонал да напусне страната, като по този начин значително ограничи дейността на центъра. Двустранното споразумение, на което се основава функционирането му като културен институт, официално изтича в средата на 2027 г.

Сибига заяви, че въпреки затварянето на обекти в няколко държави, Русия продължава да разширява мрежата си на други места.

По-рано през септември "Россотрудничество“ обяви планове за откриване на 11 допълнителни "Руски домове“ в чужбина, включително осем в африкански държави.