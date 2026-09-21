Все повече младежи в Нидерландия имат негативно отношение към хомосексуалността

През последните четири години младежите в Нидерландия са започнали да възприемат хомосексуалността по-негативно. До този извод стигат Институтът „Тримбос“ и Университетът в Утрехт в рамките на периодичното проучване „Здравословно поведение при деца в училищна възраст“. В него изследователите проучват психическото благополучие на младежи от последната година на основното училище и от средното образование (11–16 години).

Процентът на момчетата в средното образование, които имат положително отношение към хомосексуалността, през периода 2021–2025 година е спаднал почти наполовина – от 40 на 22 процента. При момичетата в средното образование този процент е спаднал от 78 на 51 процента. „Приблизително четирима от всеки десет младежи имат положително отношение към хомосексуалността“, пишат изследователите.

Проучването, което се провежда на всеки четири години, показва също, че младежите все по-рядко възприемат училището като приятно място. Според изследователите между 2017 и 2025 година те по-често съобщават, че са жертви на тормоз, и през тези години са станали по-негативно настроени към училището и атмосферата сред съучениците си. Момчетата са по-положително настроени към атмосферата в класа отколкото момичетата. Така процентът на момичетата, които са имали положително мнение за атмосферата, е спаднал от 84% на 71%.

Според изследователите много момичета все още се сблъскват с психически проблеми. Преди четири години изследователите биха тревога по този въпрос. Четири години по-късно ситуацията не се е подобрила, пишат изследователите. Така процентът на момичетата с емоционални проблеми през 2017 година е бил 29%, а през 2025 година – 43%. Процентът на момичетата с поведенчески проблеми се е повишил през този период от 12% на 21%.

(Специално за БТА от Ива Тончева)