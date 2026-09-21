Бончева: Опитът за преструктуриране на Комисията по досиетата е „политически проект за убийство“

"Положението е ясно като в мъгла". Това каза пред БНР Екатерина Бончева - бивш член на Комисията по досиетата, относно плановете на правителството за преструктуриране на комисията и прехвърляне на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви".

"Фактически държавната власт подготвя едно постановление - така наричам аз тези текстове за едно постепенно закриване и прекратяване на съществуването на един от малко останалите независими органи. Независим, защото той така е определен по закон, но това, което стои зад този опит е, че фактически държавата в лицето на Иво Христов, защото той е натоварен с тази екзекуторска дейност, прекратява и прави опит да прекрати една политика, подкрепена от Европа, една политика, която следват всички държави от бившата Източна Европа, една политика, която беше подкрепена и от колеги, и от обществото тук, която е от 2006 година до днес. А политиката е да бъдат показани чрез документи и другите лица на комунистическата власт. Това лице е лицето на ДС. Този опит на правителството фактически иска да съкрати, да прекрати дейността на единствения реално декомунизационен акт в България от 1989 г. насам", обясни тя в предаването "Преди всички".

Бончева определи намеренията за преструктуриране на комисията като "политически проект за убийство".

Според нея трябва да бъде изработен законопроект, което ще стане вероятно през януари.

"Крайното решение, т.е. последният и единствен подпис, след който се дава публичност на дадените документи за публиката и за установяване на принадлежност към Държавна сигурност, ще бъде единствено и само на председателя на Държавна агенция "Архиви" - Михаил Груев. Комисията е колективен орган по закон. Комисията носи колективна отговорност чрез подписите си. Сега комисията трябва да бъде г-н Михаил Груев, който трябва да носи цялата отговорност".

Според Бончева проблемът е, че в новия си вид това няма да бъде независим орган. И обясни:

"Защото той ще бъде назначаван от Министерски съвет под попечителството на Иво Христов, защото това е в неговия ресор. Искам само да попитам - всъщност кой кара влака - Радев или Иво Христов".