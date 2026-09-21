МВФ иска спешни фискални мерки заради рекордния световен дълг

Международният валутен фонд заяви, че правителствата трябва да направят повече, за да ограничат бюджетните дефицити и да овладеят световния дълг, който е достигнал рекордно високо равнище.

„Предупреждаваме, че трябва да има фискална консолидация и виждаме, че има много разбиране по въпроса, но не и достатъчно действия“, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в неделя по време на Икономическия форум на Катар в Ню Йорк.

Световният публичен дълг се очаква да надхвърли 100% от брутния вътрешен продукт до 2029 г. - две години по-рано от предишните прогнози. Основните фактори са рязкото увеличение на дълга в САЩ и Китай, посочва базираният във Вашингтон кредитор, съобщи Bloomberg TV Bulgaria.

„Призоваваме САЩ да обърнат внимание на фискалната си позиция“, каза тя. „От разговорите със Скот Бесент става ясно, че има разбиране, че това не е устойчиво и че САЩ трябва постепенно да намалят дефицита и дълга.“

Ръководителят на МВФ многократно е предупреждавала за рисковете от нарастващите нива на дълга и призовава държавите членки да предприемат действия. Миналия месец тя заяви, че при повечето развити икономики, включително САЩ, динамиката на дълга изисква „внимание от страна на политиците“.

Инфлацията остава „упорита“ и „може да се наложи“ централните банки по света да последват примера на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка и да повишат лихвените проценти, заяви Георгиева. Тя отбеляза, че по-високите разходи по заемите ще затруднят обслужването на дълга.

Сътресенията в енергетиката и транспорта оказват натиск върху производители на суровини като Катар, Кувейт и Ирак, което вероятно ще доведе до „рязко свиване“ на техните икономики, заяви Георгиева.

Въпреки това Катар - вторият по големина износител на втечнен природен газ в света преди войната с Иран, избухнала тази година - е изградил буфери, които „защитават икономиката днес“, каза тя.

„Развиващите се пазари днес имат същата или по-добра парична политика от развитите икономики, където нивата на дълга са скочили“, добави тя.

МВФ, който следващия месец ще актуализира прогнозите си за световната икономика и инфлацията, очаква икономиката на Катар да се свие с 8,6% през 2026 г. Дългосрочната несигурност около пазара на втечнен природен газ също представлява риск за перспективите пред икономическия растеж на страната, заявиха от фонда. Преди войната в Иран те очакваха икономиката на страната да нарасне с 6,1% тази година.

Правителството на Държавата Катар е гарант на Икономическия форум на Катар, организиран от Bloomberg.