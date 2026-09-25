Бум на продажбите на електромобили в Европа заради цените на горивата

След години на до голяма степен неуспешни опити да се откажат шофьорите от двигателите с вътрешно горене, продажбите на електрически превозни средства в Европа бележат рязък скок, подтикнат от поскъпването на горивата вследствие на геополитически сътресения.

Регистрациите на изцяло електрически автомобили в региона са нараснали с 52% през август спрямо същия месец на предходната година, сочат данни, публикувани в четвъртък от Европейската асоциация на автомобилните производители. Германия – най-големият пазар – е начело на този ръст с увеличение от близо 75%, докато продажбите във Франция са се удвоили.

Основна причина за скока в търсенето на електромобили са нарастващите разходи за експлоатация на традиционни двигатели, използващи изкопаеми горива; тези разходи се повишиха значително успоредно с поскъпването на петрола.

Конфликтът между САЩ и Израел срещу Иран нарушава движението на танкери през Ормузкия проток, което доведе до рекордна цена на бензина в Германия – 2,31 евро за литър (еквивалент на 10 долара за галон). Дизелът е още по-скъп в родината на съвременния автомобил, тъй като атаките на Украйна срещу руски рафинерии ограничават глобалните доставки.

Преориентирането на европейските купувачи към електромобили означава, че към края на август повече от един на всеки три продадени автомобила е бил с възможност за зареждане от електрическата мрежа (plug-in), докато по-рано този показател е бил малко над един на всеки четири.

Ситуацията е сходна в целия регион, където скокът в цените на горивата тежко засяга домакинствата с ограничени финансови възможности, които и без това трудно свързват двата края. На ключовите пазари цените са се повишили с повече от една четвърт.

Това засяга и фирмите, чиято дейност зависи от транспорта. За Шарл Ривиер, 54-годишен рибар от Люк-сюр-Мер на северното крайбрежие на Франция, нарастващите разходи за гориво на микробуса и лодката му означават, че се нуждае от много повече клиенти в Париж, които да купуват морските му дарове, за да си струва пътуването до столицата и обратно.

„Преди печелех с едва 12 или 13 клиенти в Париж“, сподели Ривиер, докато приготвяше стриди по време на събитие на открито в 14-ти район на френската столица.

„Сега вече не идвам, ако нямам поръчки от поне 20 клиенти, а броят им все повече намалява“, добави той. „Когато не идвам, нямам никакви приходи.“

За все по-голям брой шофьори преминаването към електрическо задвижване е решението на проблема. Според анализ на сайта за сравнение на цени Verivox, в Германия зареждането на електромобил от среден или висок клас у дома в момента струва с около 70% по-малко, отколкото зареждането с гориво на автомобил с бензинов двигател.

Електромобилите вече набираха популярност в Европа по-рано тази година, тъй като производителите пуснаха на пазара по-достъпни модели, като градския автомобил Twingo E-Tech на Renault SA (с начална цена 19 490 евро) и компактния SUV модел Skoda Elroq на Volkswagen AG (на цена 37 890 евро).

През цялата година рязкото нарастване на търсенето на електромобили помогна да се компенсира значителният спад при продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Общият обем на доставките през август се е увеличил с 5,3%, съобщиха от браншовата организация.

Правителствата също така оказват финансова подкрепа, особено на домакинствата с по-ниски доходи. Германските шофьори, чиито доходи са под определен праг, могат да получат отстъпка от покупната цена на електромобил в размер до 6000 евро. Във Франция съществува програма, която може да намали месечните вноски за автомобил до под 100 евро за някои модели, като например градския автомобил Citroën ë-C3.

Опасенията относно недостатъчния пробег с едно зареждане на батерията също отшумяват. Кросоувърът Capri на Ford Motor Co., предназначен за дълги разстояния, може да измине над 600 км с едно зареждане – показател, съпоставим с този на модела EX60 от среден клас на Volvo Car AB.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria